De Oranjevrouwen zijn woensdag met een bizarre zege begonnen aan hun eerste Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman haalde in het Japanse Miyagi de dubbele cijfers tegen Zambia: 3-10.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Vivianne Miedema had met vier goals het grootste aandeel in de fraaie overwinning van Oranje. De spits scoorde voor rust al drie keer en nam in de tweede helft ook nog een doelpunt voor haar rekening.

Halverwege stond het al 1-6 voor Nederland door, naast de goals van Miedema, twee doelpunten van Lieke Martens en een treffer van Shanice van de Sanden. Na rust liep Oranje via Miedema, Jill Roord, Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova nog verder uit. In de slotfase scoorde Zambia nog twee keer, waardoor er in totaal dertien goals vielen.

Oranje moest het tegen Zambia stellen zonder de geblesseerde Sherida Spitse. De recordinternational raakte eerder deze week op de training in Japan geblesseerd aan haar knie. Tegen Zambia werd ze vervangen door Van de Sanden.

Voor de Nederlandse vrouwen was het groepsduel met Zambia de eerste wedstrijd ooit op de Olympische Spelen, die vrijdag pas officieel beginnen. Nederland speelt in de groepsfase ook nog tegen Brazilië (zaterdag om 13.00 uur) en China (dinsdag om 13.30 uur).

60 De mooiste (en opvallendste) goals bij debuut Oranjevrouwen op Spelen

Oranje loopt voor rust al ver weg bij Zambia

Oranje had alleen in de absolute openingsfase wat te vrezen van Zambia. De nummer 104 van de wereldranglijst zocht in de eerste minuten nog brutaal de aanval, waarna Miedema in de negende minuut aan de andere kant de score opende. De aanvalster profiteerde van een enorme blunder van de Zambiaanse keeper Hazel Nali, die veel te ver haar doel uitkwam en de bal volledige miste.

Binnen een kwartier stond via Martens (een schot uit de rebound) en opnieuw Miedema (één-op-één met de keeper) de 0-3 al op het scorebord. In de negentiende minuut stond Oranje een doelpunt toe, toen keeper Sari van Veenendaal volledig naast de bal trapte en Barbra Banda daardoor een niet te missen kans voor de 1-3 kreeg.

Kort daarna stond de lat de aansluitingstreffer voor Zambia in de weg. Oranje herpakte zich en liep nog verder uit via het derde doelpunt van Miedema, die het eindstation van een fraaie aanval was. Martens schoot knap raak van afstand en Van de Sanden rondde af op aangeven van Roord om er zo voor rust al 1-6 van te maken.

De Oranjevrouwen stonden halverwege al op een 6-1-voorsprong tegen Zambia. De Oranjevrouwen stonden halverwege al op een 6-1-voorsprong tegen Zambia. Foto: AFP

Doelpuntenfestijn in tweede helft

Na rust ging Oranje vrolijk verder met scoren, al had de nummer vier van de FIFA ranking even de tijd nodig om op gang te komen. De Zambiaanse buitenspelval liet in de 59e minuut niet voor de eerste keer in het duel te wensen over, waarna Miedema alleen voor het doel eenvoudig de 1-7 liet noteren.

Voor Miedema was die goal haar laatste bijdrage in de wedstrijd. De Nederlandse topscorer werd gewisseld voor Beerensteyn, die in de 75e minuut profiteerde van geklungel in de Zambiaanse defensie en zo de 1-9 mocht maken. Tien minuten eerder had Roord met een behendige solo al voor de 1-8 gezorgd. Het tiende doelpunt werd gemaakt door invalster Pelova, die op aangeven van Dominique Janssen de 1-10 noteerde.

Opvallend genoeg was het slotakkoord van de wedstrijd, die bol stond van de fouten, voor Zambia. Banda, die in de eerste helft ook al een doelpunt had gemaakt, scoorde in de 82e en 83e minuut en bepaalde zo de eindstand. In blessuretijd had diezelfde Banda ook nog voor de 4-10 kunnen zorgen, maar haar poging ging net voorlangs.