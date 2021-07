Een jaar nadat een interview met coach Gerrit Beltman de Nederlandse turnwereld op zijn kop heeft gezet, beginnen zondag vier Nederlandse turnsters aan de Olympische Spelen. De compleet nieuwe technische staf - met onder anderen een topcoach uit de Verenigde Staten - moet voor rust zorgen in Tokio, al blijft het afwachten of het team van kopvrouw Sanne Wevers optimaal kan presteren.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Aimee Boorman heeft geen megafoon nodig als ze in de turnzaal staat. "Ik weet dat ik vrij luid ben. Ik kan er niks aan doen, dat is de cheerleader in mij", zegt de 48-jarige Amerikaanse lachend. "Ik heb altijd een hoog energieniveau. Ha, in Nederland moest ik iets minderen, want sommige turnsters dachten: wow, doe een beetje rustig aan, Aimee."

Dat hoge energieniveau en haar schijnbaar eeuwig positieve instelling kwamen de afgelopen maanden goed van pas. Boorman, voormalig coach van de succesvolste turnster aller tijden Simone Biles, werd in april door de KNGU naar Nederland gehaald om de vrouwenploeg te begeleiden richting de Spelen. Dat gebeurde nadat de turnbond had besloten dat er geen persoonlijke coaches mee mochten naar Tokio.

Naar Vincent Wevers, Nico Zijp, Patrick Kiens en Wolther Kooistra loopt of liep namelijk een onderzoek bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, Die onderzoeken werden in gang gezet nadat Beltman in juli 2020 in het Noordhollands Dagblad had bekend dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld.

Nederlandse turnselectie voor Tokio Vrouwen: Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers en Lieke Wevers (landenwedstrijd en individueel)

Mannen: Bart Deurloo (meerkamp) en Epke Zonderland (rekstok)

'Er is geen issue tussen de turnsters en coaches'

De onthullingen en beschuldigingen waren vooral zwaar voor de oud-turnsters die naar voren kwamen om hun verhaal te vertellen, maar ze zorgden er ook voor dat de voorbereidingen van de olympische ploeg flink werden verstoord. Zo is het pas sinds drie weken - en na een rechtszaak - definitief dat Vincent Wevers niet naar Tokio gaat.

"Maar ondanks als ups en downs zijn we klaar voor dit toernooi", zegt Bram van Bokhoven, die samen met Boorman en José van der Veen de Nederlandse vrouwen zal coachen bij de Spelen.

"Natuurlijk is er erg getrokken aan de route die wij uitgestippeld hadden, maar wij zijn als staf altijd rechtdoor gegaan. Zeker, er zat pijn en teleurstelling bij de sporters, maar zij weten ook dat wij er alleen maar zijn om hen te helpen. Er is geen issue tussen de turnsters en de staf."

Schema turnen in Tokio 24 juli: Kwalificatie mannen

25 juli: Kwalificatie vrouwen

26 juli: Finale landenwedstrijd mannen

27 juli: Finale landenwedstrijd vrouwen

28 juli: Meerkampfinale mannen

29 juli: Meerkampfinale vrouwen

1 augustus: Toestelfinales mannen en vrouwen

2 augustus: Toestelfinales mannen en vrouwen

3 augustus: Toestelfinales mannen en vrouwen

Thorsdottir: 'Dit is zó'n ander jaar geweest'

Eythora Thorsdottir werd in 2016 bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro negende op de meerkamp, de beste prestatie van een Nederlandse ooit. De 22-jarige turnster is er in Tokio weer bij. Maar na het zware jaar - waarin ze ook nog te maken kreeg met blessureleed - zegt ze nu al blij te zijn als ze zondag in de kwalificaties in de top 24 eindigt en daarmee de meerkampfinale haalt.

"Natuurlijk zijn prestaties belangrijk voor een topsporter, maar dit is zó'n ander jaar geweest", zegt Thorsdottir. "Ik denk dat wij als team al heel trots mogen zijn dat we er überhaupt staan in Tokio."

De geboren Rotterdamse heeft in de afgelopen maanden meestal nog gewoon getraind onder Kiens, maar zal het in Japan zonder haar eigen coach moeten doen. "Ik heb die omschakeling in mijn hoofd al een tijd geleden gemaakt", aldus Thorsdottir. "Dat was lastig, maar ik doe het waarmee ik het moet doen. Ik kan veel leren van Aimee, ze is heel welwillend. En als er echt iets is, kan ik Patrick altijd nog appen."

Aimee Boorman coachte Simone Biles twaalf jaar en zag haar in 2016 vier keer olympisch goud winnen. Aimee Boorman coachte Simone Biles twaalf jaar en zag haar in 2016 vier keer olympisch goud winnen. Foto: ANP

Boorman staat voor andere filosofie

Boorman is niet alleen naar Nederland gehaald vanwege haar successen met Biles. De Amerikaanse propageert al haar hele carrière een filosofie waarin de turnster centraal staat. Geen nadruk op gehoorzaamheid, maar "een gezonde houding in de coaching", zoals ze het zelf noemt.

Boorman was voordat ze naar Nederland kwam natuurlijk op de hoogte van alle verhalen die in de turnwereld naar buiten waren gekomen. "Maar als ik had gedacht dat Nederland geen hoop had wat betreft de behandeling van zijn turnsters, dan was ik hier nu niet geweest."

"Ik zie dat turnsters steeds vaker hun eigen stem gebruiken en dat is het belangrijkste onderdeel van mijn filosofie. In het verleden was dit een sport waarin de atleten het gevoel hadden dat ze niks konden of mochten zeggen. Het is prachtig dat dat nu verandert."

Boorman gebruikte haar maanden in Nederland dan ook vooral om een persoonlijke relatie met de turnsters op te bouwen. "Die relaties zijn het belangrijkste. Als wij in Tokio samen op de vloer staan, moeten zij mij kennen en ik hen. Want het is mijn doel dat die vrouwen de best mogelijke ervaring zullen hebben op de Spelen."