De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Olympische Spelen niet kunnen spelen. De bus die de selectie van het atletendorp in Tokio naar het hockeystadion zou brengen, kwam niet opdagen. Tegenstander Australië besloot daarop een trainingssessie te beleggen.

Toen de Nederlanders na lang oponthoud eenmaal waren gearriveerd bij het Oi Hockey Stadium, werd op een bijveld besloten tot het spelen van een onderlinge trainingswedstrijd.

"Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er aan de hand was. Maar door een logistiek probleem gaat onze oefenwedstrijd eraan. We hebben al een paar dagen op rij last van problemen met het vervoer", zei Jeroen Hertzberger.

"Het lijkt niet ingewikkeld, maar het gaat bij heel veel andere sporten mis. Dat is wel een beetje irritant. Maar als je het positief bekijkt, is het ook wel lekker dat de Australiërs nu niet al te veel over ons weten."

Caldas maakt zich niet al te druk

Bondscoach Max Caldas zag zijn plannen naar eigen zeggen niet verstoord worden. "Je past jezelf wel aan en we hebben goed getraind. Alles loopt zoals het moet lopen", zei hij.

"De omstandigheden zijn goed en we hebben een goed trainingskamp gehad in Spanje, waar we zowel binnen als buiten het veld hadden wat we zochten, zoals warmte en ruimte om aan het teamproces te werken. En iedereen is fit."

Caldas begint aan zijn laatste toernooi met de hockeyers. Met België treft Oranje zaterdag meteen een tegenstander van formaat. "Alle landen in het mannentoernooi zijn sterk. Of het nou België is of een ander land, het wordt sowieso een zware pot. Bij de mannen is het heel close. De laatste kampioen is Argentinië, dat zegt genoeg."

De wedstrijd tussen Nederland en België begint zaterdag om 4.45 uur (Nederlandse tijd).