Sifan Hassan beslist pas in Tokio welke afstanden ze loopt op de Olympische Spelen. De Nederlandse mag uitkomen op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter en is op al die afstanden favoriet voor goud.

"Ze heeft haar keuze nog altijd niet gemaakt en zelfs ik durf niet te zeggen wat het wordt", zegt haar manager Sander Ogink woensdag tegen persbureau ANP.

"Sifan volgt haar hart. Ik ga ervan uit dat ze twee afstanden loopt, maar als zij zich geweldig voelt en het zit in haar hoofd, dan zou ze ook zomaar voor alle drie de afstanden kunnen gaan. Maar dat zal ze ter plekke beslissen."

De 28-jarige Hassan is niet met de Nederlandse olympische ploeg meegereisd naar het trainingskamp in het Japanse Chiba. De regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter is na de Diamond League in Monaco (10 juli) teruggevlogen naar haar Amerikaanse trainingsbasis in Park City. Daar bereidt ze zich voor op de Spelen. Komende zondag komt ze aan in Tokio. Haar eerste wedstrijd is mogelijk op vrijdag 30 juli, als de 10.000 meter op het programma staat.

"In Park City kan ze beter trainen. Daar is het ook warm en kan ze haar duurlopen doen waar ze wil, terwijl ze in Japan niet buiten het stadion haar loopjes had kunnen doen. Voor haar is dit de beste aanpak", aldus Ogink.

Drie afstanden lijkt onwaarschijnlijk

Niet eerder heeft een atleet zich gewaagd aan de combinatie van 1.500, 5.000 en 10.000 meter op één toernooi en het lijkt op voorhand ook een onwaarschijnlijke opdracht, maar Hassan zinspeelde er zelf al een beetje op eerder deze maand.

"Ik had besloten om de 5.000 en de 10.000 te doen, maar toen ik in Florence 3.53 minuten liep in mijn eerste race, keerde de liefde voor de 1.500 meter in mij terug", zei ze op een persconferentie.

"Sifan is Sifan en ze doet het op haar manier", vervolgt manager Ogink. "De 5.000 en 10.000 meter zijn het makkelijkst te combineren in Tokio, maar ik denk dat zij in staat is de 1.500 meter erbij te doen. Het is haar lievelingsafstand en het hangt er natuurlijk van af hoe fit en uitgerust ze is, maar Sifan kan zich heel goed afsluiten en ze zal in het atletendorp zeker niet de drukte opzoeken."

In het schema ziet Ogink twee knelpunten. "Op één dag moet ze de series van de 1.500 meter lopen en de finale van de 5.000 meter, maar de series van de 1.500 meter kan ze in principe doorkomen zonder al te veel energie te verspillen. Lastiger is het met de finale van de 10.000 meter, die de avond na de finale van de 1.500 meter is. Dan moet ze hopen dat haar benen niet te veel verzuurd zijn."