De Amerikaanse voetbalsters hebben woensdag bij de start van de Olympische Spelen een zware nederlaag moeten incasseren. De regerend wereldkampioen, de grote favoriet voor goud, verloor in Tokio met 3-0 van Zweden.

Stina Blackstenius maakte twee doelpunten tegen de ploeg, die met sterren als Alex Morgan, Megan Rapinoe en Carli Lloyd naar Japan is afgereisd. Lina Hurtig bepaalde in de 72e minuut de eindstand.

Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werden de Amerikaanse vrouwen in de kwartfinales via strafschoppen uitgeschakeld door Zweden. Blackstenius scoorde toen in de reguliere speeltijd ook al (1-1).

Zweden bereikte in Rio de finale, waarin het ondanks wederom een treffer van Blackstenius verloor van Duitsland (1-2).

'Team USA' prolongeerde twee jaar geleden op het WK in Frankrijk de wereldtitel. De Amerikaanse voetbalsters versloegen Oranje toen in de finale met 2-0. Op de Olympische Spelen pakten de voetbalsters uit de Verenigde Staten vier keer goud (1996, 2004, 2008 en 2012) en een keer zilver (2000).

Voor de Oranjevrouwen zijn de Olympische Spelen woensdag om 13.00 uur begonnen met een wedstrijd tegen Zambia.

