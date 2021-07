De kans is groot dat de Olympische Spelen in Tokio de succesvolste ooit worden voor Nederland. In de laatste prognose komt sportdatabureau Gracenote tot 48 medailles, waarmee het record van de Spelen van 2000 in Sydney (25 in totaal) verpulverd wordt, maar dat lijkt onrealistisch. NU.nl houdt het op deze 33. Dit zijn de 14 gouden, 11 zilveren en 8 bronzen plakken die Nederland (mogelijk) pakt in Tokio.

Goud (14)

Anna van der Breggen (wielrennen, wegwedstrijd): De Nederlandse wielrensters heersen al jaren, en dus is het geen gewaagde voorspelling dat het goud in de wegwedstrijd naar een van hen gaat. Titelverdedigster Van der Breggen, bezig aan haar afscheidsjaar, wordt het hoogst ingeschaald, zeker na haar eindzege van eerder deze maand in de Giro Rosa.

De wegrace voor vrouwen begint zondag 25 juli om 06.00 uur.

Mathieu van der Poel (mountainbiken): Hij werd wereldkampioen veldrijden en pakte het geel in de Tour de France, maar Tokio moet voor Van der Poel het hoogtepunt van zijn bizar veelzijdige wielerjaar worden. De 26-jarige Brabander staat voor de olympische mountainbikewedstrijd op nummer één bij de bookmakers en kan de opvolger worden van Bart Brentjens, de olympisch kampioen van 1996.

De mountainbikewedstrijd voor mannen begint maandag 26 juli om 8.00 uur.

Sifan Hassan (atletiek, 10.000 meter): In 2019 werd ze met overmacht wereldkampioene op de 10.000 meter en in juni liep ze in Hengelo naar het wereldrecord. Punt van zorg is dat de Ethiopische Letesenbet Gidey twee dagen later nóg sneller was, en zij is ook haar grote concurrente in Tokio.

Sifan Hassan (atletiek, 1.500 meter): Hassan is ook regerend wereldkampioene op de 1.500 meter, en dus staat ook op deze afstand goud achter haar naam. Het is alleen de vraag of ze de 1.500 meter loopt in Tokio, of toch kiest voor de 5.000 meter. Ook op die afstand behoort de 28-jarige Hassan tot de absolute wereldtop.

Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland (baanwielrennen, teamsprint): Het is misschien wel het 'zekerste' Nederlandse goud in Tokio, want onder aanvoering van Lavreysen domineert het Nederlandse viertal al jaren op de teamsprint. Groot-Brittannië lijkt het enige land dat nog enigszins in de buurt kan komen.

Harrie Lavreysen (baanwielrennen, sprint): De 24-jarige Brabander kan ook individueel olympisch kampioen worden op de sprint. Op de laatste twee WK's pakte hij goud.

De sprintfinale bij de mannen maakt deel uit van het baanwielrenprogramma van woensdag 4 augustus, dat om 08.30 uur begint.

Harrie Lavreysen (baanwielrennen, keirin): Het hoeft niet bij twee keer goud te blijven voor Lavreysen, want hij droomt hardop van 'Harrie's hattrick' door ook op de keirin olympisch kampioen te worden. Vorig jaar deed hij het al op de WK in Berlijn en als het in Tokio ook drie keer goud wordt, treedt Lavreysen in de voetsporen van de legendarische Brit Chris Hoy.

Laura Smulders (BMX): De 27-jarige Smulders behoort al jaren tot de wereldtop op de BMX en in Tokio kan ze Nederland het eerste olympische goud ooit bezorgen in deze sport. Negen jaar geleden in Londen pakte de geboren Nijmeegse als tiener al olympisch brons.

Kirsten Wild en Amy Pieters (baanwielrennen, madison): Tokio moet de kroon worden op de carrière van de 38-jarige Wild, die vanwege het uitstel van de Spelen een jaar langer doorging. De Overijsselse is met Pieters favoriete op de madison.

Marit Bouwmeester (zeilen, Laser Radial): Na zilver in Londen en goud in Rio de Janeiro is de 33-jarige Friezin 'gewoon' weer de favoriete voor goud. Haar grootste concurrenten zijn de Deense Anne-Marie Rindom en de Belgische Emma Plasschaert.

Kiran Badloe (zeilen, RS:X): Hij moest in de strijd om een olympisch ticket afrekenen met Dorian van Rijsselberghe, de windsurfkoning van Londen en Rio de Janeiro. Dat deed Badloe, waarmee hij ook meteen de voornaamste kandidaat voor olympisch goud werd. Na drie wereldtitels lijkt het voor de 26-jarige Badloe tijd om ook op de Spelen toe te slaan.

Lilian de Geus (zeilen, RS:X): Net als bij de mannen is er bij de vrouwen een Nederlandse favoriet voor surfgoud, al steekt de 29-jarige De Geus er niet zo hoog bovenuit als Badloe. Het kan voor de Noord-Hollandse een spannende strijd worden met de Chinese Yunxiu Lu en de Française Chraline Picon.

Dirk Uittenbogaard, Tone Wieten, Abe Wiersma en Koen Metsemakers (roeien, dubbelvier): Het moet goud worden voor het Nederlandse viertal, dat al jaren oppermachtig is. Uittenbogaard en Wieten weten bovendien hoe je een olympische medaille moet pakken, want in 2016 maakten zij nog deel uit van de bronzen Holland Acht.

De finale van de dubbelvier mannen zit in het roeiprogramma van dinsdag 27 juli, dat om 01.30 uur begint.

Hockeysters: De laatste jaren pakken ze alle Europese titels en wereldtitels, pijnpunt blijft alleen de verloren olympische eindstrijd van vijf jaar geleden tegen Groot-Brittannië. Het zou een enorme verrassing zijn als Nederland nu weer naast goud grijpt.

Aantal medailles Nederland sinds 2000 Rio de Janeiro 2016: 19 (8 goud, 7 zilver, 4 brons)

Londen 2012: 20 (6 goud, 6 zilver, 8 brons)

Peking 2008: 16 (7 goud, 5 zilver, 4 brons)

Athene 2004: 22 (4 goud, 9 zilver, 9 brons)

Sydney 2000: 25 (12 goud, 9 zilver, 4 brons)

Zilver (11)

Voetbalsters: Na de Europese titel en WK-zilver is er op de Spelen weer eremetaal mogelijk voor de Oranjevrouwen. Tijdens het WK en ook in een oefenduel eind 2020 bleek dat de Verenigde Staten nog wel een maat te groot zijn voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De vraag is alleen of de sleet er bij de VS niet op zit, na de 3-0-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden.

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering (roeien, vier-zonder): Met zilver op de WK in 2019 maakte drievoudig Europees kampioen Nederland indruk op dit nieuwe olympische onderdeel. Australië was toen te sterk en de verwachting is dat dat in Tokio weer zo zal zijn.

De finale van de vier-zonder vrouwen zit in het roeiprogramma van woensdag 28 juli, dat om 01.30 uur begint.

Inge Janssen, Nicole Beukers, Laila Youssifou en Olivia van Rooijen (roeien, dubbelvier): Bij de mannen heerst Nederland in deze klasse en bij de vrouwen is China de torenhoge favoriet. Daarachter is zilver zeker mogelijk voor het Oranje-viertal, dat eerder dit jaar de Europese titel prolongeerde. Vijf jaar geleden in Rio was er een tweede plaats en de helft van die boot (Janssen en Beukers) is er in Tokio weer bij.

De finale van de dubbelvier vrouwen zit in het roeiprogramma van dinsdag 27 juli, dat om 01.30 uur begint.

Ilse Paulis en Marieke Keijser (roeien, lichte dubbeltwee): In Rio de Janeiro won Paulis met Maaike Head olympisch goud en nu gaat ze met Keijser voor een tweede gouden plak. Het zou een primeur zijn: nog nooit prolongeerde een Nederlandse roeiboot een olympische titel. De kans op zilver lijkt groter, want de Britse boot met Imogen Grant en Emily Craig presteerde net iets beter in het recente verleden.

Anna van der Breggen (wielrennen, tijdrit): Net als in de wegwedstrijd is Van der Breggen in de tijdrit een van de favorieten, maar de Amerikaanse Chloé Dygert wordt door de bookmakers nog iets hoger ingeschaald. Het is wel onduidelijk of Dygert weer helemaal de oude is na haar harde val bij de WK van vorig jaar.

Nouchka Fontijn (boksen, middengewicht): Vijf jaar geleden werd ze met zilver de eerste vrouwelijke Nederlandse boksster ooit met een olympische plak. Nu is een tweede plaats opnieuw het meest realistische scenario voor de 33-jarige Rotterdamse. De Britse Lauren Price is favoriete voor goud.

Arno Kamminga (zwemmen, 100 meter schoolslag): De Brit Adam Peaty maakt de dienst uit op de 100 meter schoolslag, maar daarachter heeft de 25-jarige Kamminga de beste papieren. Nederland is ook toe aan een medaille voor een man bij het langebaanzwemmen, want de laatste was voor Pieter van den Hoogenband in 2004.

Sharon van Rouwendaal (openwaterzwemmen, 10 kilometer): Met haar Europese titel in mei in Hongarije bewees de 27-jarige Baarnse dat ze de beste van Europa is, maar of ze haar olympische titel kan prolongeren op de 10 kilometer is de vraag. De Chinese Xin Xin staat er bij de bookmakers iets beter op.

Sanne van Dijke (judo, tot 70 kilogram): Met Kim Polling als concurrente in deze klasse was het voor de Brabantse al een loodzware opgave om Tokio überhaupt te halen, maar nu dat gelukt is, is een medaille zeker mogelijk. Goud lijkt alleen te hoog gegrepen met de Japanse Arai Chizuru als de grote favoriete in eigen land.

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen, sprint): Het goud lijkt een prooi te worden voor Lavreysen, maar het zou goed kunnen dat hij in de finale strijdt tegen landgenoot Hoogland. Vorig jaar was dat al het geval bij de WK in Berlijn.

De sprintfinale bij de mannen maakt deel uit van het baanwielrenprogramma van woensdag 4 augustus, dat om 08.30 uur begint.

Kirsten Wild (baanwielrennen, omnium): Op haar laatste Spelen maakt ze niet alleen samen met Pieters kans op een plak (op de madison), maar ook individueel. De ervaren Wild behoort tot de wereldtop bij het omnium en het kan zomaar zilver worden.

Medaillespiegel van Spelen Rio 2016 1. VS: 121 (46 goud, 37 zilver, 38 brons)

2. Groot-Brittannië: 67 (27 goud, 23 zilver, 17 brons)

3. China: 70 (26 goud, 18 zilver, 26 brons)

4. Rusland: 56 (19 goud, 18 zilver, 19 brons)

5. Duitsland: 42 (17 goud, 10 zilver, 15 brons)

11. Nederland: 19 (8 goud, 7 zilver, 4 brons)

Brons (8)

Femke Bol (atletiek, 400 meter horden): De 21-jarige Amersfoortse kwam op de WK van 2019 niet verder dan de halve finales, maar sindsdien kent ze een sensationele opmars. Hoogtepunt was haar tijd van 52,37 seconden van begin juli in Stockholm, waarmee ze zich de op drie na snelste vrouw ooit mag noemen op de 400 meter horden. Van de nu actieve loopsters klokten alleen de Amerikaansen Sydney McLaughlin (met 51,90 houdster van het wereldrecord) en Dalilah Muhammad (52,16) ooit een betere tijd.

Annemiek van Vleuten (wielrennen, tijdrit): Kort achter Dygert en Van der Breggen is de kans groot dat Van Vleuten een medaille pakt. De 38-jarige Vleutense veroverde in 2017 en 2018 al een gouden tijdritplak op een WK en in 2019 was er brons. Een olympische medaille ontbreekt nog.

Ranomi Kromowidjojo (zwemmen, 50 meter vrije slag): Nadat in Rio bijna alles misging voor de geboren Groningse, lijkt het erop dat ze zich in Tokio weer kan mengen in de strijd om de medailles. Op de 50 meter vrij wordt 'Kromo' de meeste kans toegedicht, al mag ze met concurrentie van de Australische vrouwen Cate Campbell en Emma McKeon misschien al blij zijn met brons.

Niek Kimmann (BMX): Hij behoort al jaren tot de wereldtop, maar op de Spelen in 2016 stelde hij teleur met de zevende plaats. Tijd voor revanche, al schaalt menig bookmaker de Amerikaan Connor Fields en de Fransman Sylvain André nu nog net iets hoger in dan de 25-jarige Kimmann.

Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Marlies van Baalen (paardensport, landenwedstrijd dressuur): Het goud lijkt een zekerheid voor het oppermachtige Duitse team. Daarachter strijdt Nederland met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om de andere medailles. De Britten lijken er momenteel net iets beter voor te staan dan het Nederlandse drietal.

Noël van 't End (judo, tot 90 kilogram): Hij heeft al een wereldtitel achter zijn naam en nu aast de dertigjarige Van 't End op een medaille in Tokio, de stad waar legende Anton Geesink in 1964 judogeschiedenis schreef. Goud zou een stuntje zijn, aangezien de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili de torenhoge favoriet is. Brons is realistischer.

Nicholas Heiner (zeilen, Finn-klasse): Hij heeft al een bronzen en een zilveren WK-medaille in de prijzenkast en in Tokio moet daar een olympische medaille bij komen. Als de 32-jarige Heiner daarin slaagt, dan is hij de opvolger van zijn vader: Roy Heiner veroverde in 1996 in Atlanta brons in de Finn-klasse.

Handbalsters: We zijn er bijna aan gewend geraakt dat de handbalsters op een EK of WK een medaille pakken, maar een olympische plak ontbreekt nog. Zonder de geblesseerde Estavana Polman en Yvette Broch, die niet gevaccineerd wilde worden, lijkt goud te hoog gegrepen, maar een derde plek is mogelijk.