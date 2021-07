De Oranjevrouwen beginnen woensdag met Shanice van de Sanden in de basis aan de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen tegen Zambia. De aanvalster vervangt Sherida Spitse, die door een knieblessure niet mee kan doen aan de Spelen.

De 28-jarige Van de Sanden begint als rechtsbuiten en staat daarmee op de plaats van Jill Roord, die opschuift naar het middenveld.

Dinsdag werd bekend dat Spitse niet mee kon doen aan de Spelen. De recordinternational van de Oranjevrouwen raakte op de training in Japan geblesseerd en staat enkele weken aan de kant.

De blessure van de 31-jarige Spitse was een tegenvaller voor bondscoach Sarina Wiegman. Ze is met 188 interlands zeer ervaren en was een belangrijke schakel in de ploeg die in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar geleden tweede werd op het WK.

Oranje speelde in laatste oefenduel gelijk

De Oranjevrouwen verblijven al een aantal weken in Japan om zich voor te bereiden op het grootste evenement ter wereld. Als laatste test werd vorige week woensdag een oefenwedstrijd tegen Canada gespeeld, die in een 3-3-gelijkspel eindigde. De ploeg van Wiegman kwam met 3-1 achter, maar knokte zich terug.

Nederland doet voor het eerst mee aan het vrouwelijke voetbaltoernooi op de Olympische Spelen. Oranje speelt na het duel met Zambia ook nog tegen Brazilië (zaterdag om 13.00 uur) en China (dinsdag om 13.30 uur).

De wedstrijd tegen Zambia, die twee dagen voor de openingsceremonie wordt afgewerkt, begint om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Van Dongen, Nouwen, Van der Gragt, Janssen; Groenen, Van de Donk, Roord; Martens, Miedema, Van de Sanden.