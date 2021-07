De Nederlandse waterpolosters doen in Tokio voor het eerst sinds de sensationele olympische titel in 2008 mee aan de Olympische Spelen. Bondscoach Arno Havenga, die er dertien jaar geleden bij was als teammanager, hoopt op een nieuwe stunt, al is hij zelf de enige link met de gouden ploeg van Peking.

Verwacht niet dat Havenga de afgelopen weken zijn speelsters heeft overspoeld met verhalen over het grootste Nederlandse waterpolosucces. "Ik houd de Spelen van 2008 niet bewust weg van mijn team en uiteraard vragen ze er weleens naar, maar het heeft niet zo heel veel zin om vergelijkingen te maken", zegt de bondscoach in gesprek met NU.nl.

"De enige overeenkomst is dat we nu in de week voorafgaand aan de Spelen ook samen met de Verenigde Staten hebben getraind. Verder zijn alle ploegen totaal anders, zijn de regels veranderd en is de status van ons team niet meer hetzelfde. De situatie is niet te vergelijken met die van dertien jaar geleden."

De Nederlandse waterpolosters deden in 2008 pas voor de tweede keer mee aan de Spelen. De ploeg van de toenmalige bondscoach Robin van Galen verloor twee van zijn drie groepswedstrijden, maar groeide vervolgens door drie zinderende wedstrijden in de knock-outfase uit tot een van de grootste Nederlandse verrassingen in Peking.

"We hadden ons redelijk onverwacht geplaatst voor die Spelen, waren in 2007 slechts negende geworden op het WK. Met wat geluk wonnen we goud in Peking. De afgelopen jaren hebben we op de grote toernooien juist medailles gewonnen", doelt Havenga onder meer op het zilver bij het WK van 2015 en het goud bij het EK van 2018."Het zou me dus verbazen als mensen ons nu weer onderschatten."

Arno Havenga (midden) was de teammanager bij de succesvolle Olympische Spelen van 2008. Arno Havenga (midden) was de teammanager bij de succesvolle Olympische Spelen van 2008. Foto: ANP

'Paar speelsters waren pas zeven jaar in 2008'

De dertien speelsters uit de gouden ploeg zijn inmiddels allemaal gestopt met waterpolo. Yasemin Smit was in 2017 de laatste die afscheid nam van Oranje. "De lijntjes zijn kort, een hoop meiden uit mijn ploeg kennen Yasemin. Maar er zijn ook speelsters die pas zeven jaar oud waren toen we in 2008 olympisch kampioen werden", zegt Havenga met een lach. "Die hebben de finale in de speeltuin gezien."

"De olympische titel in Peking blijft een fantastisch mooie prestatie, een ijkpunt in het Nederlandse waterpolo. Mijn speelsters en ik hebben er geen moeite mee om erover te praten, maar we zoeken het ook niet speciaal op."

Het huidige Oranje kan zijn eigen olympische geschiedenis gaan schrijven doordat de ploeg zich begin dit jaar bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst eindelijk weer eens plaatste voor de Spelen. In 2012 en 2016 ging het op dramatische wijze mis op het OKT.

"Onze kwalificatie was een bevestiging van het harde werk dat we de afgelopen jaren gedaan hebben", aldus Havenga. "Nu willen we er hier in Tokio het maximale uit halen. Hoewel het rare Spelen zijn, blijft het toch een heel bijzonder evenement, waar we enorm veel zin in hebben."

Kan dat over twee weken weer een gouden plak opleveren? "De Verenigde Staten zijn de grote favoriet", zegt Havenga over de titelverdediger. "Wij zitten in de groep daar net onder. Er zijn wel acht landen die mogen hopen op een medaille, maar dat is wel het doel dat we gezamenlijk hebben uitgesproken. En als dat weer een waterpolohype oplevert in Nederland, is dat een mooie bijvangst."