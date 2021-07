Soms nog tot hun eigen verbazing maken de beachvolleybalsters Katja Stam (22, links op de foto) en Raïsa Schoon (19) zaterdag hun olympisch debuut. In een wereld zonder corona had het koppel vorig jaar de Olympische Spelen van Tokio voor de tv gevolgd en was de blik gericht op Parijs 2024.

"Het uitstel van de Spelen is voor de ene sporter een nadeel geweest, voor de ander juist een voordeel", vertelt Stam kort voor afreizen naar Japan. "Vorig jaar dachten we niet eens aan de Spelen. Er was toen ook al een ander koppel dat via de olympische ranking zicht had op deelname."

Uiteindelijk waren alleen Sanne Keizer en Madelein Meppelink rechtstreeks geplaatst en pakten Stam en Schoon via het allerlaatste kwalificatietoernooi in Den Haag alsnog een ticket. Een onderlinge extra wedstrijd tegen het koppel Marleen van Iersel/Pleun Ypma viel duidelijk in het voordeel uit van het jonge duo.

Voor Schoon, afkomstig uit Werkendam, was het extra bijzonder. Haar moeder Debora Schoon-Kadijk deed mee aan de Spelen van 1996 en 2000 en was in 2004 als coach mee. "Ik kan me dat laatste vaag herinneren. Toen was ik bijna 3. In die tijd werd ik opgevoed door opa en oma", zegt ze.

Tot twee jaar geleden was haar moeder ook nog Schoons coach. Ook daarna bleef het in de familie, want bondscoach Richard de Kogel is haar oom.

Katja Stam kijkt toe hoe Raïsa Schoon aanvalt. Katja Stam kijkt toe hoe Raïsa Schoon aanvalt. Foto: ANP

Stam kreeg op school bezoek van Meppelink

Stam kreeg met haar klas op de middelbare school in Emmen toevallig genoeg bezoek van Meppelink, een olympisch sporter uit de buurt, in het kader van een project. "Ze was in voorbereiding op de Spelen van Londen. Ik vond het heel interessant." Stam was een talent en belandde via het regionale trainingscentrum in Drenthe in de landelijke jeugdselectie.

Ze zijn verschillend in postuur - 1,92 (Stam) tegen 1,74 meter - maar gelijkwaardig in hun sportbeleving. "Ik ben meer voor het overzicht en heb niet die harde bal zoals Katja die slaat. Wel ga ik sneller naar de grond. We vullen elkaar aan", legt Schoon uit.

"We vinden plezier in het spel belangrijk en we hebben dezelfde humor", zegt Stam. Belangrijk, want sinds een jaar reizen ze samen de wereld over. "Je bent soms net een getrouwd stel."

Coach De Kogel denkt dat de opponenten in Tokio niet blij zijn met het internationaal nog onbekende Nederlandse koppel als tegenstander. Al is het ook weer de vraag of de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes wakker liggen van hun eerste groepsduel, zaterdag om 5.00 uur Nederlandse tijd. In Ostrava bij een World Cup troffen ze elkaar twee keer. Beide keren verloren Stam en Schoon, zij het nipt.

"Het is een avontuur voor ze", denkt De Kogel. "Ze zijn pas recent met de Spelen bezig. Het wordt een nieuwe ervaring, maar we moeten het proberen te beschouwen als een toernooi als alle andere. Ze hebben al veel teams uit de top 15 van de wereld verslagen. Die vonden het maar wat irritant, zo'n koppel dat ze niet kennen."