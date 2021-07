Skateboardster Candy Jacobs is in Tokio positief getest op COVID-19. De 31-jarige Nederlandse kan daardoor niet meedoen aan de Olympische Spelen.

"Ik ben er kapot van", zegt Jacobs woensdag in een eerste reactie. "We waren klaar voor de Spelen, ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokio."

Jacobs moet volgens de coronaregels van de Spelen tien dagen in quarantaine na haar positieve test. Ze zou maandag in actie komen op het onderdeel street. Skateboarden staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.

Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot, de andere Nederlandse skateboardsters die zich geplaatst hebben voor de Spelen, mogen maandag wel gewoon meedoen. Volgens sportkoepel NOC*NSF hebben zij zich aan alle regels gehouden en de protocollen goed gevolgd.

"Het is voor Candy natuurlijk een enorme deceptie," aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. "Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te handhaven en we proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel door met de Spelen. We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine."

Koppelaar testte positief voor vertrek

De afgelopen week zijn er meerdere sporters positief getest in het olympisch dorp. Twee Zuid-Afrikaanse voetballers waren zondag de eerste. Maandag kwam daar de Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic bij.

Jacobs is de eerste Nederlandse olympiër met een positieve test in Tokio. Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar testte voor vertrek naar Japan positief op het coronavirus en mist daardoor mogelijk de Spelen.

Alle atleten worden in Tokio dagelijks getest.