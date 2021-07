Bondscoach Sarina Wiegman vindt dat er veel veranderd is bij de Oranjevrouwen door het wegvallen van Sherida Spitse. De 31-jarige middenvelder moest dinsdag, een dag voor de wedstrijd tegen Zambia, vanwege een knieblessure een streep zetten door haar Olympische Spelen in Tokio.

"Iedereen is vervangbaar, maar we gaan Sherida wel enorm missen", aldus Wiegman. "Het was een klap, al zorgt het ook voor een stimulans binnen het team. Door het wegvallen van Sherida zit er een extra dimensie aan deze Spelen. We willen presteren hier in Japan, voor de fans in Nederland en nu ook voor Sherida."

Door de knieblessure van de 188-voudig international is het succesvolle middenveld van Oranje niet meer compleet. Met steevast Spitse, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk op de middenlinie werd in 2017 de Europese titel veroverd en twee jaar later WK-zilver.

"Sherida heeft een belangrijke rol", beaamt Wiegman. "Ze is een verbinder, houdt de boel bij elkaar en jaagt het team op. Ook haar goede trap en haar overzicht vallen weg. Het is keihard, maar het hoort helaas bij topsport dat dit kan gebeuren."

'We zijn er al uit'

Wiegman wil nog niet zeggen wie Spitse vervangt woensdag tegen Zambia. De kans is groot dat rechtsbuiten Jill Roord een linie zakt naar het middenveld, maar er zijn meer opties. "We zijn er al uit, maar we maken vlak voor de wedstrijd pas bekend wie spelen."

Op papier moet Oranje ook zonder Spitse eenvoudig kunnen afrekenen met Zambia, dat honderd plaatsen lager staat (4 om 104) op de FIFA-ranking en nooit eerder meedeed aan de Spelen of een WK. Maar Wiegman benadrukt dat er niet te makkelijk over Zambia gedacht mag worden, ook omdat er weinig bekend is.

"We hebben wat beelden van Zambia kunnen vinden en weten een beetje hoe ze spelen. Maar niet veel. We weten wel dat ze in Zambia onlangs nog tegen jongensteams gespeeld hebben, alleen is daar bijna niets over naar buiten gekomen. Het is daardoor moeilijk inschatten wat we kunnen verwachten. Wanneer ik tevreden ben? Als we winnen. Dat is het eerste doel."

Nederland tegen Zambia begint woensdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi. Oranje speelt daarna nog groepswedstrijden tegen Brazilië (zaterdag) en China (dinsdag).