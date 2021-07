De Olympische Spelen zijn woensdag officieus begonnen. Het softbalduel tussen Japan en Australië ging om 02.00 uur (Nederlandse tijd) van start in Fukushima City en is nog niet afgelopen.

De officiële opening van de de 32e editie van de Zomerspelen is vrijdag pas in het Japan National Stadium in Tokio, maar een aantal sporten begint al eerder, waaronder dus softbal.

De softbalwedstrijd tussen de Japanse en de Australië vrouwen wordt gespeeld in een leeg Fukushima Azuma Stadium in Fukushima City, de regio die kampt met de naweeën van de kernramp in 2011.

Softbal is net als honkbal zeer populair in Japan en daardoor is de sport na dertien jaar eenmalig terug op de olympische kalender. De Nederlandse ploegen slaagden er niet in zich te kwalificeren.

Voetbalsters komen woensdag ook al in actie

Later op woensdag komen ook al de eerste Nederlandse sporters in actie op de Spelen. De voetbalsters beginnen om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi aan de groepswedstrijd tegen Zambia. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt daarna ook nog groepswedstrijden tegen Brazilië (zaterdag) en China (dinsdag).

Vrijdag, nog voor officiële opening, komen er ook al Nederlanders in actie bij het roeien en het boogschieten.

De openingsceremonie in Tokio begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd). Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving dragen de Nederlandse vlag.