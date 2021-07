Hockeyster Lidewij Welten is naar eigen zeggen klaar voor de Olympische Spelen. De aanvaller liep half mei nog een zware hamstringblessure op, maar is daar wonderbaarlijk snel van hersteld.

"Voor mij was deze wedstrijd wél heel belangrijk", zei Welten dinsdag na de 2-1-overwinning in de verkorte oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. "Eindelijk kon ik weer volledig meedraaien in een wedstrijd. Ik ben heel blij dat dit duel er nog was. Zo kon ik even de puntjes op de i zetten en wat wedstrijdritme opdoen in de hitte."

De 31-jarige Welten kwam tegen Nieuw-Zeeland niet tot scoren, maar kreeg in de veertig minuten durende trainingswedstrijd op het olympische veld wel de bevestiging dat ze klaar is voor de Spelen. "Ik draai eigenlijk al drie weken volledig mee met de groep. Dat ik me nu volledig kan focussen op het hockeyen, geeft wel aan hoe het fysiek met me gaat."

Twee maanden geleden liep Welten bij haar club Den Bosch een blessure op in de kampioenswedstrijd tegen Amsterdam (1-0). Daardoor moest ze in juni het EK in Amstelveen aan zich voorbij laten gaan. Er bestond zelfs vrees voor het mislopen van de Spelen.

"Medisch is er nog niet echt een verklaring voor het snelle herstel", aldus Welten. "Het is, denk ik, een combinatie van medisch in goede handen zijn, er 24 uur per dag en zeven dag per week mee bezig zijn en de drive die ik heb, samen met de mensen om me heen die me gesteund hebben."

'Denk dat het mijn laatste Spelen worden'

Mocht er een ander toernooi voor de deur hebben gestaan, dan had Welten vermoedelijk voor een ander revalidatietraject gekozen. "Dat hangt af van de fase waarin ik zit, maar voor een EK had ik dit misschien niet gedaan. Dan had ik het denk ik wel iets rustiger aan gedaan."

Van twijfel is geen sprake meer bij Welten, die jaagt op haar derde olympische titel op mogelijk haar laatste Spelen. "Ik ben er nog niet over uit of dit mijn laatste worden, maar ik denk het wel. Ik weet het gewoon nog niet. Ik ga het per jaar bekijken en laat het ook afhangen van mijn niveau", aldus Welten, die goud pakte in Londen (2012) en Peking (2008).

Dertien jaar na haar olympische debuut is alles anders. "Je merkt wel dat er geen publiek bij is en het is jammer dat de familie niet deze kant op kan komen. Het leeft wel, maar op een andere manier. Ik denk dat dit vooral 'digitale' Spelen gaan worden. Maar ik zal er staan vanaf de eerste wedstrijd."