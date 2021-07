In de laatste week voor de Olympische Spelen publiceert NU.nl dagelijks een uitgebreid interview met een Nederlandse olympiër. In de vierde aflevering BMX-zussen Laura (27) en Merel (23) Smulders, die totaal verschillend zijn maar al jaren alles samen doen. "Volgens het boekje zou onze combinatie van persoonlijkheden niet werken."

Het is zeer twijfelachtig of de familie Smulders twee BMX'sters naar Tokio had gestuurd als de Spelen zoals gepland in de zomer van 2020 waren gehouden. Merel liep in januari vorig jaar bij een val in Australië namelijk een zware hersenschudding op, een blessure die alleen met veel rust kan genezen.

"Maar Merel wilde direct veel te veel doen, zoals gewoonlijk", zegt Laura, terwijl ze naast haar jongere zus zit in de kantine van FCV Wycross, de BMX-vereniging in hun woonplaats Wijchen. "De dag na haar val wilde ze al mee naar het strand. Ik zei: 'Je bent helemaal knettergek, je moet in bed blijven liggen.' Maar dat kun jij niet."

"Dat klopt", antwoordt Merel. "Maar jullie gingen ook niet even zomaar naar een strand hè. De Gold Coast, een van de mooiste stranden in de wereld. En jullie zouden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat weg zijn en dan had ik die hele tijd alleen moeten blijven in het hotel."

Laura: "Point taken. Maar ook thuis moest ik Merel de hele tijd alleen maar afremmen. Ze moest niks doen, veel slapen en zo weinig mogelijk op beeldschermen kijken."

Merel: "De fysiotherapeut gaf me een schemaatje waar ik me aan moest houden. Ik dacht echt: dit kán niet, duurt veel te lang."

Laura: "Ik was de heel vervelende handrem, haha. Ik zei de hele tijd: ik ben dan maar het klotewijf."

Merel: "Ja, dat was wel een heftige periode."

Erelijst Laura Smulders (supercross) Olympische Spelen: brons in 2012, 7e in 2016

WK: goud in 2018, zilver in 2019, brons in 2014

EK: goud in 2014, 2017, 2018 en 2019, brons in 2014

Erelijst Merel Smulders (supercross) WK: zilver in 2018

Laura Smulders (links) en Merel Smulders in de kantine van hun BMX-vereniging. Laura Smulders (links) en Merel Smulders in de kantine van hun BMX-vereniging. Foto: Daan de Ridder

'Het werkt, dus dan moet je er vooral niks aan veranderen'

Al vier jaar doen Laura en Merel Smulders praktisch alles samen. Ze zijn huisgenoten, trainingspartners en reizen samen alle grote wedstrijden af.

Het levert succes op, met als hoogtepunt het WK van 2018. Laura won goud in Bakoe en Merel stond naast haar op het podium met zilver. "Af en toe kan het heel heftig zijn dat we elkaar elke dag de hele tijd zien", lacht Laura. "Maar soms is het heel erg lekker."

Wanneer is het heftig?

Laura: "We zijn heel verschillend. Dat kan heel goed werken, maar we botsen ook weleens en dan is het even bekvechten. Maar we zijn er goed in om dat ook weer uit te spreken en niet te laten liggen. Even ruziemaken en dan is het weer prima."

“Onze persoonlijkheden kunnen niet verder van elkaar af zitten.” Laura Smulders, BMX'ster

Merel: "Hoe zeggen ze dat altijd? Opposites attract. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die op deze manier samen kunnen leven en samen kunnen sporten op zo'n hoog niveau."

Jullie zijn echt elkaars tegenpolen?

In koor: "Ja."

Laura: "We hebben allebei bij sportpsycholoog Rico Schuijers de Myers-Briggs Type Indicator gedaan, een karaktertest. Merel een paar jaar later dan ik en toen ze thuiskwam met haar uitslag, hebben we onze resultaten vergeleken. Wat bleek? Volgens het boekje zou onze combinatie van persoonlijkheden niet werken. Je kunt bij deze test niet verder van elkaar af zitten dan wij."

Merel: "Ik ben extravert, Laura is introvert. Ik ben heel sociaal aangelegd, wil altijd van alles doen, Laura niet. Ik spreek dingen snel uit, terwijl Laura van het opkroppen is. Ha, dit gaat wel een beetje diep."

Laura: "Maar bij ons werkt het dus wel, op de een of andere manier. En dan moet je er vooral niks aan veranderen. Ik denk dat we elkaar goed aanvullen. Ik zeg af en toe dat Merel een beetje kalm aan moet doen en niet te veel hooi op haar vork moet nemen en zij zegt soms tegen mij dat we een keer het huis uit moeten, sociaal moeten doen."

Hebben jullie ooit elkaar de vraag gesteld of het sportief beter zou zijn om níét alles samen te doen?

Merel: "Nee, al ga ik na de Spelen wel op mezelf wonen in Nijmegen. Niet omdat de huidige situatie niet meer werkt, maar omdat ik graag een eigen stekkie wil hebben."

"Ik ben nu toch altijd het kleine zusje. Dat is vaak heel fijn, maar Laura is ook een beetje mijn moeder en dat is soms wat minder. En misschien worden onze verhoudingen nog beter als we niet altijd meer op elkaars lip zitten. Maar ik heb ook direct gezegd dat ik nog minimaal twee keer per week bij Laura over de vloer zal komen. Want ik hou er niet van om alleen te zijn."

Laura Smulders won in 2012 als achttienjarige verrassend brons op de Olympische Spelen van Londen. Laura Smulders won in 2012 als achttienjarige verrassend brons op de Olympische Spelen van Londen. Foto: ANP

'Toen ik Merel hoorde schreeuwen, wist ik dat ze zilver had gewonnen'

BMX is altijd een familieaangelegenheid geweest voor de Smulders. Dat begon twintig jaar geleden bij FCV Wycross en al snel reisde het hele gezin - vader Frank, moeder Wilma en kinderen Koen, Laura en Merel - weekend na weekend in een camper of caravan heel Europa door voor wedstrijden.

"Het voelde meer als vakantie", zegt Laura. "Een BMX-camping is een begrip in onze wereld. Naast de baan was een simpel grasveld en daar was iedereen aan het kamperen. Het was altijd een grote gezelligheid."

Jullie gingen echt altijd met z'n vijven?

Laura. "Onze ouders zijn er eigenlijk altijd bij geweest, en nu nog steeds als het te rijden is. Mama zit dan lekker bij de camper in het zonnetje een boekje te lezen - ze vindt het te spannend om te kijken - en papa hangt het hele weekend de teammanager uit."

Merel: "Ik kan me niet inbeelden dat papa er ooit uit vrije wil niet bij gaat zijn. Dat zie ik gewoon niet voor me."

Het voorlopige hoogtepunt voor de familie is het WK van 2018, toen jullie eerste en tweede werden. Wat herinneren jullie het meest van die dag?

Merel: "De finish. Ik omhelsde Laura, papa stond er meteen. De rest is een beetje een droom, het ging allemaal zo snel."

Laura: "Ik lag op kop en hoorde achter mij meerdere fietsen tegen de grond aan kletteren. Ik kon niet zien wat er gebeurde, dus ik dacht: ik hoop dat Merel er niet bij ligt. Pas nadat ik over de finish was gekomen en Merel hoorde schreeuwen, wist ik dat ze als tweede was geëindigd. Op de een of andere manier herkende ik het geluid. Ha, zo'n hoge gil gebeurt niet vaak."

Laura Smulders (links) rijdt vlak achter haar zus Merel Smulders. Laura Smulders (links) rijdt vlak achter haar zus Merel Smulders. Foto: ANP

Tijdens die WK-finale dacht je dus wel heel even aan Merel en hoe het met haar zou gaan. Je maakt je tijdens een race soms druk om twee mensen?

Laura: "Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Dit klinkt lullig, maar het zou makkelijker zijn als Merel er niet bij zou zijn. Voor mijn eigen prestaties is het namelijk het beste om alles om me heen uit te schakelen en dat lukt niet altijd."

"Zo was ik in mei, bij de wereldbeker in Verona, de hele week gestrest voor Merel, omdat zij zich daar kon plaatsen voor de Spelen. Ik fietste niet zoals ik normaal fiets, het kostte me heel veel energie. Op zaterdag viel ik in de finale, maar gelukkig werd Merel tweede en dat was genoeg voor haar. Een dag later reed ik een stuk vrijer."

Hoe was dat moment, toen jullie wisten dat jullie samen naar Tokio gaan?

Merel: "Geweldig. Ik weet nog heel goed dat we die zaterdagavond een ijsje aan het eten waren en ik opeens een golf van emotie voelde toen een vriendin mij een artikel stuurde waarin mijn kwalificatie het nieuws was. Ik dacht: wow, we hebben het toch maar even gedaan."

Laura: "Nu we samen naar de Spelen gaan, zal de toon niet meer zijn dat Laura én haar zusje meedoen. Merel hoort er echt bij, ze heeft bewezen dat ze bij de wereldtop hoort. Dus we gaan echt als zussen naar Tokio."