Voorzitter Toshiro Muto van het organisatiecomité sluit niet uit dat de Olympische Spelen in Tokio op het laatste moment worden afgelast. In de Japanse hoofdstad is het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen fors toegenomen.

"We kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren met het aantal coronagevallen", aldus Muto dinsdag tijdens een persconferentie. "We zullen de besprekingen voortzetten als er een piek in het aantal besmettingen komt."

"We hebben afgesproken dat we opnieuw een overleg houden met de vijf betrokken partijen over de situatie rondom het coronavirus. Op dit moment kan het aantal besmettingen stijgen of dalen, dus we zullen moeten nadenken wat we moeten doen als deze situatie zich voortzet."

Het aantal coronabesmettingen in Tokio loopt de laatste dagen fors op. Dinsdag testten 1.387 inwoners positief op het coronavirus, bijna anderhalf keer zoveel als een week daarvoor. In de Japanse hoofdstad geldt sinds 8 juli de noodtoestand, waardoor er ook geen publiek welkom is bij de Spelen.

In het atletendorp zijn inmiddels drie coronabesmettingen gemeld. De organisatie heeft in totaal 59 positieve coronatests weten te linken aan de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen met de openingsceremonie.

De Olympische Spelen liggen al langer onder vuur in Japan. De bevolking heeft zich de afgelopen tijd flink verzet tegen het doorgaan van het grootste sportevenement ter wereld, maar het internationaal olympisch comité (IOC) hield altijd vol dat een afgelasting geen optie was.