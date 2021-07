Voorzitter Toshiro Muto van het organisatiecomité sluit niet uit dat de Olympische Spelen in Tokio op het laatste moment worden afgelast. In de Japanse hoofdstad is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen dagen fors toegenomen.

"We kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren met het aantal coronagevallen", aldus Muto dinsdag tijdens een persconferentie. "We zullen de besprekingen voortzetten als er een piek in het aantal besmettingen komt."

"We hebben afgesproken dat we opnieuw een overleg houden met de vijf betrokken partijen over de situatie rondom het coronavirus. Op dit moment kan het aantal nieuwe besmettingen stijgen of dalen, dus we zullen moeten nadenken wat we moeten doen als deze situatie zich voortzet."

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Tokio loopt de laatste dagen fors op. Dinsdag testten 1.387 inwoners positief op het coronavirus, bijna anderhalf keer zoveel als een week daarvoor. In de Japanse hoofdstad geldt sinds 8 juli de noodtoestand, waardoor er ook geen publiek welkom is bij de Spelen.

In het atletendorp zijn inmiddels drie coronabesmettingen bij sporters gemeld. De organisatie heeft in totaal 67 positieve coronatests weten te linken aan de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen met de openingsceremonie.

Overigens kan het organisatiecomité niet op eigen initiatief de Olympische Spelen afblazen. Volgens het contract dat het internationaal olympisch comité (IOC) met de gaststad Tokio heeft gesloten, kan alleen het IOC een streep door het grootste sportevenement ter wereld halen.

Spelen liggen onder vuur in Japan

De Olympische Spelen liggen al langer onder vuur in Japan. De bevolking heeft zich de afgelopen tijd flink verzet tegen het doorgaan van het grootste sportevenement ter wereld, maar het IOC hield altijd vol dat een afgelasting geen optie was. Uit onderzoek van het Japanse persbureau Kyodo in mei bleek dat een minderheid van 25 procent voor het houden van de Spelen was.

Ook medisch experts uit Japan hebben zich in de afgelopen maanden flink geroerd. Een belangenvereniging van zo'n zesduizend artsen riep de regering in mei in een open brief op de Spelen af te blazen, omdat het evenement laten doorgaan onverantwoord zou zijn. Op dat moment lagen de ziekenhuizen vol met coronapatiënten.

Premier Yoshihide Suga wil juist dat de Spelen koste wat het kost doorgaan. In maart zei hij dat het evenement het bewijs moet worden dat het coronavirus is overwonnen. Dat blijkt in Japan, dat ver achterloopt met vaccineren, niet het geval.

ICO-voorzitter Thomas Bach zei vorige week bij aankomst in Tokio dat er aan de Spelen geen gezondheidsrisico's kleven voor de Japanse bevolking. "Het risico voor de andere inwoners van het olympisch dorp en de Japanse inwoners is nul", beweerde hij stellig. De Spelen moesten eigenlijk vorig jaar worden gehouden, maar werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.