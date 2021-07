Dat Sherida Spitse vlak voor de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio geblesseerd is afgehaakt, is hard aangekomen bij de Oranjevrouwen en uiteraard ook Spitse zelf. De reserveaanvoerder vond het te zwaar om haar medespelers het nieuws te vertellen.

"Dit valt me rauw op het dak, ook bij het team. Het is klote", vertelt Spitse, die maandag op de training geblesseerd raakte aan haar knie. "Mensen zeggen nu: laat het verdriet toe, neem je rust. Maar ik wil ook niet te lang bij de pakken neerzitten."

De 188-voudig international liep de kwetsuur op toen ze een uittrap van reservekeepster Barbara Lorsheijd wilde blokken. Ze kreeg de bal hard tegen haar teen, waardoor de binnenband van haar rechterknie een klap kreeg. "Toen ik op de grond lag, hoopte ik dat de pijn weg zou trekken", vervolgt Spitse. "Maar toen ik wegwandelde, voelde het nog steeds niet goed."

Een MRI-scan bracht dinsdag duidelijkheid. "Het gesprek met de dokter en bondscoach Sarina Wiegman kwam hard binnen bij me. Ik heb een tijdje op mijn kamer gezeten, terwijl Sarina het aan de groep vertelde. Die werd er stil van. Bijna iedereen had het er moeilijk mee."

'Mijn droom valt in duigen'

Extra pijnlijk is dat de 31-jarige Spitse vrijwel nooit geblesseerd is en al vijf jaar geen interland van Oranje gemist heeft. Het zouden haar eerste Spelen worden, nadat ze op het EK 2017 de titel en twee jaar later WK-zilver pakte met Nederland. "Het team heeft een olympische droom en voor mij valt die droom nu in duigen. Dat doet zeer."

Toch heeft Spitse de hoop ooit de Spelen te halen niet opgegeven. "Ik ben nog niet klaar, over drie jaar kan ik op de Spelen in Parijs staan. En die tweehonderdste interland komt er ook wel."

Spitse blijft nog tot vrijdag in Japan en zit woensdag op de tribune in het Miyagi-stadion, waar Oranje tegen Zambia de eerste groepswedstrijd van het olympische voetbaltoernooi speelt. "Ik ben blij dat ik die wedstrijd nog even mag meemaken. Bij de wedstrijdbespreking ga ik ook nog iets zeggen tegen de ploeg, dat heb ik al klaarstaan. En dan weet ik zeker dat die meiden het oppakken tegen Zambia. We zijn een hecht team."

Nederland tegen Zambia begint woensdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi. De ploeg van Wiegman speelt daarna ook nog groepswedstrijden tegen Brazilië (zaterdag) en China (volgende week dinsdag).