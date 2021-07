De Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko is weer terecht. De twintigjarige Afrikaan verdween eind vorige week uit een hotel in Izumisano en werd dagenlang vermist.

Ssekitoleko bereidde zich daar in een trainingskamp voor op de Olympische Spelen. De twintigjarige krachtsporter werd gevonden in Yokkaichi, een stad die 170 kilometer verderop ligt.

De zoektocht begon nadat officials goede redenen hadden om aan te nemen dat de olympische atleet op Kumatori Station was ingestapt en daarna de hogesnelheidstrein naar Nagoya had genomen. Daar wonen in verhouding veel Oegandezen.

Nadat Ssekitoleko de benen had genomen, werd een briefje van hem gevonden met de tekst: "Ik wil leven in Japan, want in Oeganda is dat moeilijk."

Ssekitoleko wilde in Tokio meedoen aan het gewichtheffen in de categorie tot 67 kilogram, maar had zich formeel niet gekwalificeerd. Hij stond op de wachtlijst.

Zijn verdwijning werd vrijdag ontdekt doordat de atleet niet kwam opdagen voor een coronatest en ook niet op zijn kamer was. Ssekitoleko vliegt dinsdag terug naar Oeganda. De Spelen beginnen vrijdag.