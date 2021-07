De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag hun laatste wedstrijd in de aanloop naar de Olympische Spelen nipt gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won op het olympische veld in Tokio in een verkort oefenduel met 2-1 van Nieuw-Zeeland.

Maria Verschoor maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt. Frédérique Matla was uit een strafcorner verantwoordelijk voor de andere Nederlandse goal.

De wedstrijd duurde slechts vier keer tien minuten, omdat de Nieuw-Zeelandse speelsters pas net in Japan zijn gearriveerd. Na het duel werd door Oranje nog een training van een half uur afgewerkt.

"Aan het resultaat hecht ik weinig waarde. Maar het was goed om weer eens tegen Nieuw-Zeeland te spelen, want dat was in verband met corona alweer zo'n 2,5 jaar geleden", zei Annan.

Welten hersteld van zware hamstringblessure

Lidewij Welten deed ook mee en maakte zo haar rentree. De 31-jarige routinier is pas net hersteld van een zware hamstringblessure. Ze was daardoor lange tijd een vraagteken voor de Spelen.

"Ze heeft nog wel een paar wedstrijden en ritme nodig om de oude te worden", vertelde Annan. "Maar ze heeft groen licht van ons en de medische staf. Dus ze heeft de Olympische Spelen gehaald."

Nederland begint het olympisch hockeytoernooi zaterdag tegen India en neemt het verder in de groepsfase op tegen Ierland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Duitsland. De top vier van de twee poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse hockeysters gaan in Tokio proberen de olympische titel te heroveren. De equipe van Annan moest op de Spelen in 2016 in Rio de Janeiro genoegen nemen met zilver, na een nederlaag in de finale tegen Groot-Brittannië.