Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), is blij dat de Olympische Spelen na maanden van onzekerheid op het punt van beginnen staan. De Duitser ziet het als een beloning voor hard werken.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"De afgelopen vijftien maanden hebben we veel beslissingen moeten nemen op zeer onzekere gronden. We hadden elke dag twijfels. We beraadslaagden en discussieerden", zei Bach dinsdag in Tokio.

"Er waren slapeloze nachten. Dit was ook zwaar voor ons, zwaar voor mij. Maar om de Spelen te laten doorgaan, moesten we vertrouwen geven, een uitweg uit deze crisis laten zien".

Door de positieve coronatests in onder meer het olympisch dorp zijn Bach en het IOC de afgelopen dagen weer meer onder druk komen te staan. Toch is de IOC-baas vooral positief nu het openingsceremonie dichterbij komt.

"We kunnen eindelijk licht aan het einde van de donkere tunnel zien", zei hij. "Annulering was nooit een optie voor ons. Het IOC laat de atleten nooit in de steek. We deden het voor hen."

164 Opmerkelijke maatregelen in Tokio: spugen, volgapp en privétaxi's

Bach heeft donderdag ontmoeting met keizer

Bach zal volgens het Japanse persbureau Kyodo donderdag, een dag voor de openingsceremonie van de Spelen, een ontmoeting hebben met de Japanse keizer Naruhito. Het is ook de verwachting dat de keizer de opening bijwoont.

De ceremonie zal verder sober verlopen. Net als bij de wedstrijden is er geen publiek aanwezig vanwege de strikte coronamaatregelen. Ook voor alle atleten gelden er zeer strenge regels.

De openingsceremonie van de Spelen begint vrijdag om 13.00 uur Nederlandse tijd. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.