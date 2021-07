Nederland begint vrijdag aan wat de succesvolste Olympische Spelen ooit moeten worden. In een laatste prognose komt sportdatabureau Gracenote tot een recordaantal van 48 medailles voor de Nederlandse ploeg.

Nederland belandt in de medaillespiegel op de zesde plaats, denkt Gracenote. De Verenigde Staten (96 medailles) voeren de tabel aan, gevolgd door Rusland (68), China (66), Japan (60) en Groot-Brittannië (52). Bij de vorige berekening, in april, werd het aantal plakken voor Nederland nog geschat op 46.

De 48 medailles voor Nederland zijn door Gracenote onderverdeeld in zestien gouden, veertien zilveren en achttien bronzen. Het databureau laat wel weten dat het vanwege het coronavirus, de aangepaste sportkalenders en het feit dat de sportwereld lang heeft stilgelegen, moeilijker dan ooit is om een voorspelling te doen.

Gracenote rekent op goud voor onder anderen atletes Sifan Hassan (10.000 meter) en Femke Bol (400 meter horden), BMX'ers Niek Kimmann en Laura Smulders, baanwielrenner Harrie Lavreysen (keirin en sprint), wielrenster Anna van der Breggen (wegwedstrijd en individuele tijdrit) en de hockeyvrouwen.

Nederland moet vooral het verschil gaan maken bij het zeilen. Gracenote verwacht bij die sport liefst vier keer goud voor Oranje. Met Kiran Badloe, Lilian de Geus (beiden windsurfen), Marit Bouwmeester (Laser Radial-klasse) en Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX-klasse) heeft Nederland wereldtoppers in huis.

Het record van Nederland bij de Zomerspelen staat op 25 medailles. Dat was in 2000 in Sydney, toen de huidige chef de mission Pieter van den Hoogenband daar zelf als zwemmer nog een groot aandeel in had. Bij de vorige Zomerspelen in Rio de Janeiro bleef Nederland in 2016 steken op negentien medailles.