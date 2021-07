In de laatste week voor de Olympische Spelen publiceert NU.nl dagelijks een uitgebreid interview met een Nederlandse olympiër. In aflevering drie Thom de Boer (29), die topzwemmer is én een fulltime baan heeft. "Het is geen vetpot wat je met deze sport verdient."

Tijdens de EK langebaan in mei nam De Boer één vrije dag op, omdat hij op donderdag twee keer een 50 meter vlinderslag moest zwemmen. Maar op de vier andere doordeweekse dagen maakte de financieel analist van vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate van zijn hotelkamer in Boedapest acht uur lang een mobiel kantoor.

"Mijn bedrijf geeft me de vrijheid en het vertrouwen om op afstand te werken", zegt De Boer, die in het weekend vervolgens vierde werd in de EK-finale van zijn hoofdnummer, de 50 meter vrije slag. "Daardoor was die combinatie goed te doen."

Voel jij je door die combinatie van zwemmen én werken anders dan alle andere Nederlandse olympiërs?

"Nee, eigenlijk niet. Mijn verhaal is misschien afwijkend, maar ik ben net zoveel topsporter als al die andere zwemmers met wie ik in het bad lig, train er net zo hard voor. Alleen is mijn dagindeling anders."

Hoe zag een gemiddelde doordeweekse dag er de afgelopen maanden voor jou uit?

"Om 8.30 uur kwam ik op kantoor, om daar de hele dag te werken. Rond 17.00 uur ging ik richting het Sloterparkbad in Amsterdam voor een zwemtraining van anderhalf uur en een krachttraining van een uur. Om 21.30 uur was ik thuis, ging ik eten en dan was het al laat genoeg om te kunnen slapen. Ja, het waren volle dagen, maar het was goed te doen."

“Ik haal alles uit mijn sportcarrière.” Thom de Boer

Iedereen met een fulltime baan denkt weleens na een lange werkdag: ik heb even nergens zin in, behalve in op de bank liggen. Dat kan jij niet doen?

"Ik denk dat ook wel een keer, maar ik ben eraan gewend om de spanningsboog iets langer vast te houden. Ik weet dat ik 's avonds nog moet trainen, dus daar houd ik tijdens mijn werkdag rekening mee. En meestal kijk ik er juist naar uit om nog even het water in te duiken en vind ik het hartstikke lekker om in de zon een setje buikspieroefeningen te doen. De training voelt niet als een verlenging van een werkdag, het is toch ook een beetje ontspanning."

Wat voor reacties krijg je op je unieke schema?

"De meeste mensen vinden het eigenlijk absurd wat ik doe. Absurd in de zin van knap en interessant, het is bijna altijd positief. Al krijg ik ook heel vaak de vraag waarom ik niet alles voor het zwemmen doe. Maar dat is in mijn ogen niet zo, ik haal alles uit mijn sportcarrière."

Thom de Boer viel in mei net naast het podium in de EK-finale van de 50 meter vrije slag. Thom de Boer viel in mei net naast het podium in de EK-finale van de 50 meter vrije slag. Foto: Pro Shots

'Alleen zwemmen werkte niet voor mij'

De Boer heeft het wel één jaar geprobeerd, het strakke regime dat bijna al zijn concurrenten volgen. In 2016 kwam hij in de nationale selectie van Mark Faber, de hoofdcoach in Amsterdam. "De klik met Mark was prima, maar het trainingsschema dat hij voor me schreef, vond ik te veel van het goede, vooral omdat ik er te veel voor moest laten. Ik deed toen een master aan de Universiteit van Amsterdam, maar kwam amper aan studeren toe. Dat vond ik jammer, en bovendien was het niet mijn beste jaar als zwemmer."

Na een jaar stapte je alweer uit de nationale ploeg. Dat heb je je beste keuze ooit genoemd.

"Bij de nationale ploeg wordt van je verwacht dat prioriteit één het zwemmen is en dat je daarnaar leeft. Er wordt van alles voor je geregeld en betaald, dus dat is ook logisch. Ik wilde een keertje proeven van hoe het ook zou kunnen zijn, maar uiteindelijk werkte het niet voor mij. In het jaar nadat ik uit de selectie stapte, had ik weer de hele middag de tijd om te studeren en liet ik direct zien dat ik nog heel hard kon zwemmen, ook met een studie ernaast."

Heb je er ooit wel over getwijfeld of die combinatie mogelijk was?

"Nadat ik mijn master had afgerond, ging ik stage lopen bij de Nederlandsche Bank en daar werkte ik meer dan veertig uur per week. Toen twijfelde ik sterk of ik nog alles op alles wilde zetten voor het zwemmen en ging ik ook wat anders trainen: minder zwemmen en meer krachttraining. En al snel kwam ik erachter dat dat mij heel goed lag en het tot veel betere tijden leidde op de 50 meter."

Jouw voordeel is dat je sprinter bent?

"Ja, anders had deze combinatie van werken en zwemmen niet gekund. Voor de sprint hoef je minder trainingsuren te maken, dat is gewoon zo. Ik haal vaak Ferry Weertman aan, de olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water. Hij kan op één dag makkelijk meer kilometers zwemmen dan ik in een week."

Haal jij de 10 kilometer überhaupt in een week?

"Ha, ik denk het wel. Maar na een kilometer of 15 is het wel mooi geweest."

Thom de Boer mag door zijn snelle tijden van de afgelopen weken dromen van een medaille op de 50 vrij. Thom de Boer mag door zijn snelle tijden van de afgelopen weken dromen van een medaille op de 50 vrij. Foto: Getty Images

'Ik heb vakantiedagen opgenomen voor de Spelen'

De afgelopen negen maanden kwam de zwemcarrière van laatbloeier De Boer in een stroomversnelling. In december plaatste hij zich op de 50 vrij voor zijn eerste Olympische Spelen en de afgelopen weken verbeterde hij zijn eigen Nederlands record op het sprintnummer tot twee keer toe. Met zijn huidige toptijd van 21,58 seconden staat hij vijfde op de ranglijst van beste zwemmers van dit jaar op de 50 vrij.

Komt er toch niet af en toe een stem in je hoofd die zegt: wat als? Wat zou ik kunnen presteren als ik fulltime met zwemmen bezig zou zijn?

"Ik denk dat ik dan qua training niet veel anders zou doen. Overdag zou ik geen taken meer hebben, maar nu doe ik fysiek ook niet heel veel tijdens mijn werk, dus dat levert niet veel vermoeidheid op. Misschien zou ik als fulltime zwemmer 's middags achter de PlayStation zitten in plaats van achter mijn laptop. Ik vind gamen ook leuk, maar werken vind ik belangrijker. Het levert geen stress op, ik verdien ermee en ik werk aan mijn carrière. Ik zie het als een win-winsituatie."

"Ik denk ook al heel lang na over mijn leven na het zwemmen. Het is geen vetpot wat je met deze sport verdient. Tot twee jaar geleden was de grootste prijs die ik ooit gewonnen had bij een zwemwedstrijd 150 euro en een brood. Dat is natuurlijk wel wat anders dan bij heel veel andere sporten. Niet dat dat me wat uitmaakt, maar dat is wel de reden waarom ik er iets naast doe. Ik heb een master gehaald in de financiële wereld en daar is later prima in te verdienen."

Is dit ook het leven waarvan je het gelukkigst wordt?

"Ik zou denk ik ook heel gelukkig kunnen zijn met alleen maar zwemmen. Maar ik heb het altijd zonde gevonden om de start van mijn maatschappelijke carrière voor me uit te schuiven voor een heel kleine kans op plaatsing voor de Spelen. Want realistisch gezien ís die kans gewoon heel klein, de Spelen zijn voor mij pas echt geworden toen ik me in december plaatste. Ik was heel lang niet het zwemtalent dat ik nu laat zien. En dan moet je reëel zijn en een slimme keuze maken."

Thom de Boer was in december 2020 dolblij toen hij de olympische limiet op de 50 vrij zwom. Thom de Boer was in december 2020 dolblij toen hij de olympische limiet op de 50 vrij zwom. Foto: ANP

Heb je wel wat veranderd nadat je je kwalificeerde voor Tokio?

"Niet echt. Ik heb in december direct gezegd: ik ga niet mijn baan opzeggen om een half jaar alleen te zwemmen. Pas in de laatste drie weken voor de Spelen, vanaf het moment dat we naar Japan zijn vertrokken, focus ik me echt volledig op de sport."

Je hebt wel vakantiedagen opgenomen voor de hele periode van de Spelen?

"Ja. Ha, mijn zomervakantie bestaat uit in het olympisch dorp leven en baantjes trekken in het zwembad."

"Ik had nog wel wat deadlines voor mijn werk voor vertrek, maar samen met mijn baas heb ik meerdere keren besproken wat verstandig was om al af te hebben voor mijn vakantie. En dan kan ik de laatste puntjes op de i zetten als ik weer terug ben uit Japan."

Ook als je een medaille wint op de 50 vrij, zit je een paar dagen later alweer achter je bureau te werken?

"Ik denk wel dat dat van mij verwacht wordt. Maar ik zal dan ook wel een biertje gaan drinken, hoor. Misschien wel op kantoor, want bij mijn bedrijf is elke week een vrijdagmiddagborrel en daar heb ik tot nu toe pas één keer aan kunnen meedoen. Dus het wordt wel tijd om daar wat vaker bij te zijn."

Dit was aflevering twee in een interviewreeks met Nederlandse olympiërs. We begonnen met wielrenster Anna van der Breggen en windsurfer Kiran Badloe en later deze week volgen nog handbalster Lois Abbingh en BMX'sters Laura en Merel Smulders.