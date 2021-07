Sherida Spitse moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan met de Oranjevrouwen. De recordinternational heeft tijdens de training in Japan een knieblessure opgelopen en staat enkele weken aan de kant.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Spitse wordt in de selectie vervangen door aanvaller Joëlle Smits, die topscorer van PSV is en deze zomer de overstap maakt naar VfL Wolfsburg. De 21-jarige Smits was een van de twee stand-byspeelsters die tot de eerste wedstrijd zouden meetrainen in Japan.

De blessure van de 31-jarige Spitse is een tegenvaller voor bondscoach Sarina Wiegman. Ze is met 188 interlands zeer ervaren en was een belangrijke schakel in de ploeg die in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar geleden tweede werd op het WK.

"Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet", schrijft Spitse dinsdag in een eerste reactie op Twitter. "Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn."

Oranje begint Spelen tegen Zambia

Spitse zou net als haar ploeggenoten van Oranje voor het eerst meedoen aan de Spelen. Nederland verblijft al een tijdje in Japan om zich voor te bereiden op het grootste sportevenement ter wereld.

Als laatste test werd vorige week woensdag een oefenwedstrijd tegen Canada gespeeld, die in een 3-3-gelijkspel eindigde. De Oranjevrouwen kwamen met 3-1 achter, maar knokten zich terug.

Nederland speelt in de groepsfase van de Spelen tegen achtereenvolgens Zambia, Brazilië en China. De wedstrijd tegen Zambia is woensdag, twee dagen voor de openingsceremonie, en begint om 13.00 uur Nederlandse tijd.