Haast onvermijdelijk zijn er in de laatste week voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio een aantal sporters in het olympisch dorp positief getest op het coronavirus. Het organisatiecomité en het IOC blijven benadrukken dat hun regels zó streng zijn, dat er geen gevaar is.

Tot nu toe zijn vier olympische sporters positief getest in het olympisch dorp. De Zuid-Afrikaanse voetballers Thabiso Monyane en Kamohelo Mahlatsi werden zondag de eerste besmette atleten in het afgesloten dorp. Maandag kwam daar de Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic bij en dinsdag volgde een sporter van wie de identiteit nog niet bekend is. Ze zijn direct naar de speciale 'isolatiefaciliteit' verplaatst, terwijl hun nauwe contacten onder nog strengere maatregelen moeten leven.

Het olympisch dorp ligt op een schiereilandje. Het olympisch dorp ligt op een schiereilandje. Foto: ANP

Ook buiten het olympische dorp zijn er positieve gevallen. Maandag werd bekend dat Kara Eaker, een Amerikaanse turnster die reserve is, positief is getest bij een trainingskamp in Narita, even buiten Tokio. Eerder testte de Zuid-Afrikaanse rugbybondscoach Neil Powell positief tijdens een trainingskamp in Kagoshima, in het zuiden van Japan. Powell moet veertien dagen in isolatie en zal zijn team via de digitale weg coachen.

Tot en met maandag zijn er volgens het organisatiecomité 61 positieve gevallen ontdekt bij personen die gerelateerd zijn aan de Spelen.

Volgens het organisatiecomité is het olympisch dorp nog steeds "een veilige plaats om te verblijven". "We kunnen niet zeggen dat er geen positieve gevallen zullen zijn, aangezien er heel veel mensen betrokken zijn bij de Spelen", zei woordvoerder Masa Takaya maandag. "Het gaat erom hoe we reageren op die positieve gevallen en tot nu toe zijn er geen noemenswaardige onregelmatigheden geweest."

Takaya benadrukte dat er sinds 1 juli zo'n twintigduizend mensen Japan zijn binnengekomen en dat slechts een heel klein deel daarvan positief heeft getest.

Het IOC en de organisatie van de Spelen geloven in hun strenge 'playbooks'. Voor alle personen die Japan binnenkomen voor de Spelen, is er een uitgebreide handleiding met daarin alle maatregelen. Het 'playbook' voor de atleten is bijvoorbeeld zeventig pagina's lang (pdf).

Het IOC heeft veel tijd geïnvesteerd in de 'playbooks'. Het IOC heeft veel tijd geïnvesteerd in de 'playbooks'. Foto: IOC

De strenge maatregelen beginnen al voor de reis en vooral het vliegveld in Japan is een flinke barrière. Alle sporters, journalisten en officials moeten met minimaal twee negatieve PCR-testen op zak naar Japan afreizen. Daarnaast moet er een zogenaamd activiteitenplan voor de eerste veertien dagen worden ingeleverd en een speciale app worden gedownload.

Op het vliegveld volgt direct een nieuwe coronatest, ditmaal door via een trechter in een buisje te spugen, waarna reizigers nog langs zeker tien stations moeten voordat ze buiten in een bus of speciale taxi worden gedirigeerd. Alles is erop gericht dat buitenlanders zo min mogelijk contact kunnen hebben met de Japanse bevolking.

Tijdens de Spelen wordt er vooral veel getest. Sporter moeten elke dag een vragenlijst over hun lichaamstemperatuur en gezondheidssituatie doorgeven via een speciale app. Sporters en coaches komen het olympisch dorp niet in als hun temperatuur hoger is dan 37,5 graden en moeten elke dag een speekselmonster inleveren voor een coronatest. Eten moet op 2 meter van andere mensen gebeuren en contact met andere sporters moet zoveel mogelijk worden vermeden. Openbaar vervoer is verboden terrein voor alle mensen die gerelateerd zijn aan de Spelen.

De buisjes voor de speekseltesten. De buisjes voor de speekseltesten. Foto: Pro Shots

In Tokio geldt momenteel de noodtoestand. Dat betekent onder meer dat restaurants geen alcohol mogen schenken en om 20.00 uur moeten sluiten. Het organisatiecomité stuurde zondag nog een mail naar alle geaccrediteerde deelnemers aan de Spelen dat het niet de bedoeling is om na 20.00 uur de straat op te gaan, behalve als echt moet. "Japanse media hebben recent uitgebreid bericht over buitenlandse bezoekers die 's avonds alcohol dronken in het centrum van Tokio. Dit kan de reputatie van de Spelen ernstig schaden", zo stond er in een mail.

De openingsceremonie voor de Olympische Spelen is vrijdag. Er zullen de komende twee weken geen fans op de tribunes zitten. Onder Japanners is er nog steeds weinig steun voor het doorgaan van het grootste mondiale sportevenement.