Vrijdag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio en als we de bookmakers mogen geloven, komt er een recordaantal Nederlandse medailles aan. Dit is een overzicht van de belangrijkste onderdelen per dag.

Vrijdag 23 juli: De 'oudste' en de jongste dragen de vlag

Er zijn al roeiwedstrijden en er is handboogschieten, maar de medailles worden nog niet verdeeld. Het is vooral de dag van de openingsceremonie (13.00 uur Nederlandse tijd) in het Japan National Stadium, dat ondanks een capaciteit van 80.016 leeg zal blijven. De Nederlandse vlag wordt gedragen door atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving. De 37-jarige Martina begint aan zijn vijfde Spelen en is daarmee een van de meest ervaren Nederlandse olympiërs, terwijl de zestienjarige Oldenbeuving debuteert.

Japan National Stadium. Japan National Stadium. Foto: Getty Images

Zaterdag 24 juli: Mogelijk laatste kunstje Zonderland

Het is de dag van Epke Zonderland, die op zijn vierde en laatste Spelen de kwalificaties turnt. De vraag is of de 35-jarige rekspecialist zich gaat plaatsen voor de finale, zeker nadat hij de afgelopen maanden werd geteisterd door fysieke problemen. Voor de Nederlandse wielermannen staat om 4.00 uur Nederlandse tijd de wegrace op het programma, een zware rit over 234 kilometer met vijf beklimmingen. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Yoeri Havik vormen de Nederlandse ploeg en de finish wordt verwacht rond 11.15 uur. De voetbalsters spelen om 13.00 uur hun tweede groepswedstrijd, de kraker in Miyagi tegen Brazilië.

Epke Zonderland. Epke Zonderland. Foto: ANP

Zondag 25 juli: Nederlandse wielrensters jagen op goud

De kans is groot dat een van de Nederlandse wielrensters goud pakt in de wegwedstrijd, een rit over 137 kilometer (start 6.00 uur, finish rond 10.30 uur) met een lange klim op Doushi Road. Titelverdediger Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos staan namelijk één, twee en drie bij de bookmakers. Het is ook de dag van Bas Verwijlen, de routinier die voor de vierde keer schermt op de Spelen, terwijl debutant Kiran Badloe zijn eerste race surft in de jacht op goud.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Anna van der Breggen goud. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Anna van der Breggen goud. Foto: Getty Images

Maandag 26 juli: Kan Van der Poel het ook als mountainbiker?

Hij werd al wereldkampioen veldrijden en droeg het geel in de Tour de France, maar Tokio moet het hoogtepunt worden van het wielerjaar van Mathieu van der Poel. De 26-jarige Nederlander is de favoriet voor het goud bij de olympische mountainbikewedstrijd (start 8.00 uur, dus je hoeft er niet 's nachts je bed voor uit), met de Brit Tom Pidcock als grote concurrent. Het is ook de dag van de nieuwe olympische sport skateboarden, met de Nederlandse vrouwen Roos Zwetsloot en Oldenbeuving in actie op het onderdeel street. De hockeysters spelen om 3.00 uur tegen Ierland en dat is een kopie van de WK-finale van 2018. Toen won Oranje met maar liefst 6-0.

Mathieu van der Poel op de mountainbike. Mathieu van der Poel op de mountainbike. Foto: Getty Images

Dinsdag 27 juli: Voetbalsters sluiten groepsfase af

Het is de dag waarop de Nederlandse voetbalsters zich moeten plaatsen voor de kwartfinales, als dat na twee groepswedstrijden niet al een feit is. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt om 13.30 uur in Yokohama tegen China. De hockeymannen nemen het om 13.45 uur op tegen Canada, de handbalvrouwen treffen Zuid-Korea (9.15 uur) en de turnvrouwen komen na een veelbewogen periode in actie in de landenwedstrijd (12.45 uur), mits de ploeg onder aanvoering van Sanne Wevers de kwalificatie is doorgekomen.

De training van de voetbalsters in Chiba. De training van de voetbalsters in Chiba. Foto: Getty Images

Woensdag 28 juli: Opnieuw kans op goud voor wielrensters

Net als in de wegwedstrijd begint Van der Breggen tussen 4.30 en 6.30 uur als een van de topfavorieten aan de tijdrit, terwijl ook Van Vleuten jaagt op de olympische titel. Bij de mannen, die om 7.00 uur beginnen (laatste renner finisht rond 10.40 uur), zien we Dumoulin in de tijdrit. De vraag is wat de Limburger kan, nadat hij begin dit jaar tijdelijk was gestopt. Het is ook een belangrijke dag voor judoka Noël van 't End, die in de klasse tot 90 kilogram kans maakt op een plak. Bij de vrouwen behoort Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) tot de kanshebbers.

In Rio de Janeiro eindigde Tom Dumoulin als tweede in de olympische tijdrit. In Rio de Janeiro eindigde Tom Dumoulin als tweede in de olympische tijdrit. Foto: Getty Images

Donderdag 29 juli: BMX'ers beginnen jacht op medailles

Het BMX-toernooi gaat van start voor zowel de mannen als de vrouwen, al worden de medailles vrijdag pas verdeeld. Met vooral Laura Smulders, die in 2012 als tiener olympisch brons pakte in Londen, en Niek Kimmann heeft Nederland kans op eremetaal. Bij het zwemmen is het niet ondenkbaar dat Arno Kamminga om 3.45 uur een medaille pakt op de 200 meter schoolslag. Hij zou dan de opvolger zijn van Pieter van den Hoogenband, die in 2004 als laatste Nederlandse man het podium haalde bij het langebaanzwemmen.

Laura Smulders met olympisch brons in 2012. Laura Smulders met olympisch brons in 2012. Foto: Getty Images

Vrijdag 30 juli: Grol sluit imposante judoloopbaan af

Dertien jaar geleden veroverde hij al brons op de Spelen in Peking en nu sluit Henk Grol in Tokio zijn imposante judocarrière af. Het lijkt in de klasse boven de 100 kilogram bijna zeker dat Teddy Riner goud pakt, maar daarachter kan de 36-jarige Veendammer voor een stuntje zorgen door af te zwaaien met zijn derde olympische plak. Het is ook de dag dat het atletiektoernooi van start gaat.

Henk Grol met olympisch brons in 2008. Henk Grol met olympisch brons in 2008. Foto: Getty Images

Zaterdag 31 juli: Handbalsters willen revanche op Noorwegen

De handbalsters gaan om 14.30 uur in de voorlaatste groepswedstrijd voor revanche tegen Noorwegen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Noorse vrouwen tegenstander in de strijd om het brons en toen ging Oranje er hard af (36-26). Bij het atletiektoernooi is het de dag van de finale van de 100 meter (12.15 uur), met mogelijk Dafne Schippers. Bij tennis staat de eindstrijd voor de vrouwen op het programma.

Teleurstelling bij de handbalsters na de nederlaag tegen Noorwegen in 2016. Teleurstelling bij de handbalsters na de nederlaag tegen Noorwegen in 2016. Foto: Getty Images

Zondag 1 augustus: Slaat Kromowidjojo nog een keer toe?

Het is de dag van de 50 meter vrije slag voor vrouwen (3.37 uur) en dus de dag dat Ranomi Kromowidjojo op papier de meeste kans maakt op een medaille. De zwemkoningin van de Spelen van 2012 heeft flinke concurrentie, al is er met Cate Campbell, Emma McKeon, Sarah Sjöström en Pernille Blume geen uitgesproken favoriet. In het tennistoernooi staat om 5.00 uur de mannenfinale op het programma en op de atletiekbaan is het de dag van het koningsnummer: de 100 meter voor mannen. Wie wordt rond 12.15 uur de opvolger van de gestopte Usain Bolt?

Het worden de vierde en laatste Spelen van Ranomi Kromowidjojo. Het worden de vierde en laatste Spelen van Ranomi Kromowidjojo. Foto: Getty Images

Maandag 2 augustus: Hassan kan opvolger van Van Langen worden

Ellen van Langen is al 29 jaar de laatste Nederlander met olympisch atletiekgoud, maar dat kan na deze dag zomaar anders zijn. Sifan Hassan loopt namelijk om 14.40 uur de finale van de 5.000 meter - als ze niet voor de 1.500 meter kiest - en het doel is de olympische titel. Het kan ook de dag worden van Nadine Visser, die op de 100 meter horden (4.50 uur) een superdag moet hebben om het podium te halen.

Op de WK atletiek in 2019 pakte Sifan Hassan twee keer goud. Op de WK atletiek in 2019 pakte Sifan Hassan twee keer goud. Foto: Getty Images

Dinsdag 3 augustus: Lavreysen gaat voor 'Harrie's Hattrick'

Eén van de 'zekerste' gouden plakken voor Nederland is die van baanwielrenners Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Het viertal is de torenhoge favoriet op de teamsprint (8.58 uur) en voor Lavreysen moet dat het begin zijn van 'Harrie's Hattrick'. De 24-jarige Brabander wil later deze Spelen ook goud pakken op de sprint en de keirin, waarmee hij in de voetsporen treedt van de legendarische Brit Chris Hoy.

De Nederlandse teamsprinters. De Nederlandse teamsprinters. Foto: Getty Images

Woensdag 4 augustus: Sensatie Bol wil supervorm tonen in hordenfinale

Ze is, zoals ze het zelf zegt, in "supervorm", maar dat is Femke Bol praktisch al anderhalf jaar. De 21-jarige Amersfoortse atlete maakt een sensationele ontwikkeling door op de 400 meter horden en mag zich inmiddels met 52,37 de op drie na snelste vrouw ooit noemen. Van de nu actieve loopsters liepen alleen de Amerikaansen Sydney McLaughlin (houdster van het wereldrecord met 51,90) en Dalilah Muhammad (52,16) ooit sneller en die worden dan ook nog net iets hoger ingeschaald dan Bol. De finale is om 4.30 uur. Het is ook de dag waarop met Enzo Kuworge voor het eerst sinds 1968 een Nederlander in actie komt bij het olympisch gewichtheffen.

Femke Bol. Femke Bol. Foto: Getty Images

Donderdag 5 augustus: Wordt het eindelijk weer hockeygoud voor de mannen?

Het is de dag van de finale (12.00 uur) én de troostfinale (3.30 uur) in het mannentoernooi van het hockey en dus is kans groot dat Nederland om een medaille strijdt. Het is al 21 jaar geleden dat Oranje voor het laatst olympisch goud pakte en de laatste medaille (zilver) dateert van 2012. Hoopgevend is dat Nederland eerder deze zomer Europees kampioen werd. Bij de atletiek is het de laatste dag van de zevenkamp, met maar liefst drie Nederlandse vrouwen: Nadine Broersen, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter.

De hockeyers vieren het veroveren van de Europese titel. De hockeyers vieren het veroveren van de Europese titel. Foto: Getty Images

Vrijdag 6 augustus: Wild wil afsluiten met goud

Het kan de dag worden waarop Kirsten Wild de kroon zet op haar lange carrière, die ze vanwege de coronapandemie met een jaar moest verlengen. De 38-jarige baanwielrenster is met Amy Pieters topfavoriet voor goud op de koppelkoers (10.15 uur). Ook de hockeysters kunnen goud pakken, vijf jaar nadat het in Rio de Janeiro misging in de eindstrijd tegen Groot-Brittannië. De finale is om 12.00 uur.

Kirsten Wild (links) en Amy Pieters (rechts). Kirsten Wild (links) en Amy Pieters (rechts). Foto: Getty Images

Zaterdag 7 augustus: Finaledag bij tal van teamsporten

De voorlaatste dag van de Spelen is de dag van tal van finales bij de teamsporten. Bij de vrouwen valt de beslissing bij het waterpolo en bij de mannen wordt het voetbal-, handbal-, volleybal- en honkbaltoernooi afgesloten. Ook bij het basketbal staat de finale voor de mannen op het programma, gevolgd door die van de vrouwen op zondag. Normaal gesproken betekent dat twee keer goud voor de Verenigde Staten. Deze eeuw ging het slechts een keer mis voor de Amerikanen en dat was in 2004, toen de Argentijnse mannen de titel veroverden.

Kevin Durant is een van de grote sterren van de Amerikaanse basketbalploeg. Kevin Durant is een van de grote sterren van de Amerikaanse basketbalploeg. Foto: Getty Images

Zondag 8 augustus: Fontijn gaat opnieuw voor medaille

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro won boksster Nouchka Fontijn op de slotdag zilver en dat kan in Tokio zomaar weer gebeuren. De 33-jarige Rotterdamse, die uitkomt in het middengewicht, staat tweede bij de bookmakers, achter de Britse Lauren Price. De laatste dag is traditiegetrouw ook de dag van marathon voor de mannen, met drie Nederlanders aan de start: Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen. Om middernacht klinkt het startschot. Uiteraard eindigen de Spelen met een sluitingsceremonie in een leeg Japan National Stadion, de plek waar het zestien dagen eerder ook allemaal begon.

Nouchka Fontijn tijdens haar olympische finale in Rio de Janeiro. Nouchka Fontijn tijdens haar olympische finale in Rio de Janeiro. Foto: Getty Images

Wil je het volledige programma zien met alle onderdelen en precieze Nederlandse tijden per dag? Zie dan de link hieronder.