Ze is pas 21 jaar en zou qua leeftijd nog lang niet aan haar top moeten zitten, maar dat betekent niet dat Femke Bol zonder aspiraties naar Tokio is afgereisd. De atlete uit Amersfoort, die aan een sensationele opmars bezig is op de 400 meter horden, wil op haar eerste Olympische Spelen iets moois laten zien.

"Ik ben echt in supervorm en dat wil ik in Tokio een vervolg geven", aldus Bol, die begin deze maand in Stockholm voor de twaalfde keer dit jaar een Nederlands record liep. Ze klokte in de Zweedse hoofdstad 52,37 en daarmee is ze de op drie na snelste vrouw ooit.

Van de nu actieve loopsters liepen de Amerikaansen Sydney McLaughlin (houdster van het wereldrecord met 51,90) en Dalilah Muhammad (52,16) sneller. Bol is daardoor niet de absolute topfavoriete voor olympisch goud, maar op termijn kan dat anders zijn op bijvoorbeeld de Spelen van Parijs in 2024.

"Toch kijk ik er nu niet zo naar. Ik weet, ik ben nog jong, maar ik heb niet de garantie dat ik over drie jaar nog steeds zo goed ben of zelfs beter. Natuurlijk, daar ga ik wel alles voor doen, maar ik wil in Tokio al laten zien wat ik kan."

Snelste tijden ooit op de 400 meter horden Sydney McLaughlin (VS) - 51,90 (2021)

Dalilah Muhammad (VS) - 52,16 (2019)

Dalilah Muhammad (VS) - 52,20 (2019)

Sydney McLaughlin (VS) - 52,23 (2019)

Yulia Pechonkina (Rusland) - 52,34 (2003)

Femke Bol (Nederland) - 52,37 (2021)

Shamier Little (VS) - 52,39 (2021)

Sydney McLaughlin is sinds vorige maand de wereldrecordhoudster op de 400 meter horden. Foto: Getty Images

'Het was mooi om te lezen'

Bizar is dat Tokio voor Bol pas de eerste keer wordt dat ze zich echt gaat meten met McLaughlin en Muhammad. Op de WK van twee jaar geleden in Doha was ze al blij met 56,37 als tijd en een plek in de halve finales. Sindsdien maakte ze een sensationele ontwikkeling door, maar door de coronapandemie kwam het niet tot een confrontatie met de twee Amerikaanse topvrouwen.

Contact met McLaughlin en Muhammad heeft Bol dan ook niet of nauwelijks. "Ik zag wel dat Dalilah op Instagram had geschreven dat mijn 52,37 een amazing race was. Dat was mooi om te lezen. Ik kijk al jaren tegen Dalilah op en kijk ernaar uit om tegen haar te lopen."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en het atletiektoernooi gaat op 30 juli van start. De sluitingsceremonie is op 8 augustus.