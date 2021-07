De Poolse zwembond heeft een blunder begaan bij de inschrijvingen voor de Olympische Spelen in Tokio. Zes zwemmers bleken zich bij aankomst in de Japanse hoofdstad toch niet gekwalificeerd te hebben voor het grootste sportevenement ter wereld.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De bond had de regels over het aantal zwemmers in de zwemploeg niet goed geïnterpreteerd, waardoor er zes zwemmers te veel waren ingeschreven. Zij kregen dit bij aankomst in Tokio te horen en konden weer op het vliegtuig naar Polen stappen.

De zes zwemmers houden de Poolse zwembond verantwoordelijk voor de blunder en kondigen gerechtelijke stappen aan. "Je beseft dat je vijf jaar van je leven opgeofferd hebt voor dit", verzuchtte Alicja Tchorz, een van de zes zwemsters.

"Dit is een gigantische teleurstelling. De Poolse bond heeft de regels voor kwalificatie gewoon verkeerd begrepen. Wat een incompetentie."

De Olympische Spelen van Tokio gaan vrijdag van start. De zwemdisciplines staan een dag later op het programma.