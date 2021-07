Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar moet de Olympische Spelen mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander is voor vertrek naar Tokio positief getest op het coronavirus.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Een week voor de start van de Spelen ben ik besmet geraakt met COVID-19, terwijl ik volledig gevaccineerd ben", schrijft de 28-jarige Koppelaar op Instagram. "Ik heb nu vijf negatieve PCR-tests op een rij nodig om naar Tokio te mogen. Het kan tot wel acht weken duren voordat ik negatief word getest, dus dat gaat niet gebeuren."

"Regels zijn regels, maar ik ben hier kapot van. Ik kan niks aan deze klotesituatie doen. Ik heb er alles aan gedaan om niet in de problemen te komen met betrekking tot het coronavirus, maar het was niet genoeg. Ik blijf thuis en zal het beste van de rest van mijn seizoen proberen te maken. Ik zie jullie in Parijs in 2024."

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie denkt echter dat Koppelaar "iets te voorbarig" heeft gereageerd. "Hij zat er even doorheen na alle tegenslagen. Maar, als Rutger eind van deze week nog negatief test, kan hij nog afreizen voor zijn wedstrijd. Die kans zal hij uiteraard niet laten lopen", aldus Roskam tegen de NOS.

Koppelaar kwam in 2019 negatief in het nieuws

Mocht Koppelaar mogen afreizen naar Japan, dan doet hij voor de eerste keer mee aan de Spelen. De Nederlander kwam in het najaar van 2019 nog in het nieuws nadat hij op de WK in Doha was weggestuurd door de Atletiekunie. Op een sponsorevenement van Nike had hij geen kleding van Asics gedragen, de sponsor van de Nederlandse ploeg.

De omvangrijke atletiekploeg van Nederland voor de Spelen bestaat inclusief Koppelaar uit 44 atleten. Vorige week besloot de geplaatste Pieter Braun niet zijn opwachting te maken op het grootste sportevenement ter wereld, omdat hij zich niet fit genoeg voelde en bang was om geblesseerd te raken.

Het olympisch atletiektoernooi wordt van 30 juli tot en met 8 augustus gehouden in Tokio.