De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben maandag benadrukt dat het olympisch dorp "een veilige plaats is om te verblijven". Enkele dagen voor de openingsceremonie bestaat in het land vrees vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Twee Zuid-Afrikaanse voetballers en een videoanalist zijn afgelopen weekend in het olympisch dorp positief getest op het coronavirus. Over nog eens 21 spelers en stafleden van de Zuid-Afrikaanse ploeg werd slechts drie dagen voor hun eerste wedstrijd bekend dat ze nauw contact hadden met de besmette ploeggenoot.

Maar de organisatoren van de Spelen bagatelliseerden het risico op een uitbraak en gaven te kennen dat er tot nu toe "geen noemenswaardige onregelmatigheden" zijn geweest. "Het IOC en Tokio 2020 zijn er absoluut duidelijk over dat het olympisch dorp een veilige plek is om te verblijven", zei woordvoerder Masa Takaya.

Takaya liet weten dat er tot dusver 61 positieve gevallen zijn geweest die verband houden met de vanwege de pandemie uitgestelde Spelen. "Maar dat is slechts een fractie van de duizenden tests die zijn uitgevoerd", voegde hij eraan toe. De 21 leden van de Zuid-Afrikaanse ploeg zijn gevraagd om voorlopig in hun kamers in het olympisch dorp te blijven.

Maandag kwam er een vierde coronabesmetting in het olympisch dorp aan het licht. De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic heeft volgens zijn teamarts geen symptomen, maar is wel in isolatie geplaatst. Ook wordt onderzocht met welke mensen hij mogelijk nauw contact heeft gehad.

Tijdens de Spelen, die vrijdag worden geopend, nemen in totaal zo'n achttienduizend sporters en begeleiders hun intrek in het olympisch dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege het evenement, zullen er maximaal 6.700 tegelijkertijd zijn. "Dat we besmettingen hebben, is onvermijdelijk", erkende IOC-directeur Christophe Dubi vorige week al.