Voor zeilster Marit Bouwmeester telt maar één kleur medaille op de Olympische Spelen. Alles minder dan goud zal als een teleurstelling voelen voor de 33-jarige Friezin, die zilver pakte bij de Spelen van Londen in 2012 en vier jaar later in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd in de Laser Radial.

"Als topsporter train je niet al die jaren om de een-na-beste te zijn. Ik vind het wel mooi om dan ook gewoon uit te spreken dat ik voor goud ga", zegt Bouwmeester, die de plek waar het moet gebeuren inmiddels als haar tweede thuis kan beschouwen.

Vlak na Rio 2016, waar Bouwmeester het goud pakte, vloog ze naar Japan om daar de baai van Enoshima te verkennen. "Veel sporters gingen op vakantie, ik ben naar Japan gegaan om te kijken hoe de olympisch kampioene van 2020 eruit zou zien."

De viervoudig wereldkampioene verbleef enkele weken op de olympische zeillocatie om het water te verkennen, de weersomstandigheden te leren kennen, de faciliteiten te beoordelen en geschikte woonruimte te vinden. Ze keerde nog vaak terug in Enoshima, behalve vorig jaar. Toen was dat vanwege de coronacrisis niet mogelijk.

"In 2017, 2018 en 2019 ben ik daar steeds twee, drie maanden geweest. Ik heb in 2019 zelfs de voorbereiding op het WK en EK overgeslagen om me hier voor te bereiden op de Spelen. Ik won dat WK en EK toen niet, maar achteraf ben ik superblij met alle tijd die ik hier heb gespendeerd."

'Heb getraind als een bodybuilder' De olympische kleding die Marit Bouwmeester van NOC*NSF kreeg, moest worden ingeruild voor een maat groter. Ze trainde de afgelopen jaren hard, mede door het gebruik van ander materiaal op de boot. "Ik ben 5 à 6 kilogram zwaarder dan ik was in Rio. Dat is vooral spiermassa. Ik voel me sterker en fitter dan ooit. Het was flink eten en ik heb een paar winters als een bodybuilder getraind. Ik moest mijn kleding dus pas nog even omwisselen, want ik wilde niet als een rollade naar Tokio."

'Heb alle informatie per baan opgeschreven'

Bouwmeester schreef tientallen pagina's vol met informatie over de zes 'racebanen' die zijn uitgezet voor de kust van Enoshima, het schiereiland op ruim een uur rijden van Tokio. Haar broer en coach Roelof maakte honderden uren aan videobeelden op het water.

"Zeilen is nog steeds 'gaan met wat je ziet'. Maar je wil ook weten wat er kan gebeuren of in ieder geval wat er níét kan gebeuren. Daar pas je je tactiek op aan. Ik heb alle informatie per baan opgeschreven", aldus Bouwmeester, die erkent dat ze qua voorbereiding "obsessief" te werk gaat. Stromingen, windrichtingen, getijden; alles weet ze van de olympische locatie.

"Ik ga voor goud, maar het heeft geen zin om daar steeds over te praten. Ik focus me op het proces. Ik heb een heel goede voorbereiding gehad, maar het blijft sport. Je weet nooit hoe het precies uitpakt. Soms is het ook wel goed om niet te weten wat je te wachten staat en gewoon te gaan varen. In 2012, op mijn eerste Spelen, vond ik alles tof en ging ik overal supernonchalant mee om. Dat heeft ook wel iets. Maar ik denk wel dat hoe vaker je onder druk moet presteren, hoe beter je daarin wordt."

Volgende week zondag staan de eerste twee races voor Bouwmeester op het programma, een week later hoopt ze na de medalrace weer met een gouden plak om haar nek uit de boot te stappen.