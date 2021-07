In het olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus, zo hebben functionarissen van de Olympische Spelen in Japan zondag bekendgemaakt. Het gaat om de eerste gevallen onder atleten.

Een dag eerder werd bij iemand in het dorp die betrokken is bij de organisatie al het virus vastgesteld. Toen ging het volgens de organisatie om een bezoeker uit het buitenland.

Eerder meldde het organisatiecomité dat vijf sporters bij aankomst in Tokio - nog voordat ze intrek namen in het olympisch dorp - positief testten. Degenen die positief zijn, worden direct afgezonderd van de rest en moeten zich aan strikte hygiëneregels houden.

Tijdens de Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo'n achttienduizend sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer achtduizend. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd.

Zeer strenge regels in olympisch dorp

Er gelden zeer strenge coronaregels in het olympisch dorp. Atleten moeten onder meer altijd minimaal 2 meter afstand van elkaar houden, ook bij het eten. Ze dienen de onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken en krijgen voor het nuttigen van maaltijden in de gezamenlijke eetruimte niet uitgebreid de tijd. Alcohol is verboden in de openbare ruimtes, maar mag nog wel op de eigen kamer worden genuttigd.

Buiten de eigen slaapruimte moeten de sporters altijd een mondkapje te dragen. Contacten met de lokale bevolking zijn verboden, evenals toeristische uitstapjes. De atleten mogen pas een paar dagen voor hun eerste wedstrijd het dorp in en moeten uiterlijk twee dagen na hun laatste optreden weer vertrekken.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is vrijdag. Het evenement duurt tot en met 8 augustus. Vanwege de coronapandemie is er geen publiek welkom bij het grootste sportevenement ter wereld.