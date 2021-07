In het olympisch dorp in Tokio hebben drie personen uit dezelfde ploeg positief getest op het coronavirus, zo hebben functionarissen van de Olympische Spelen in Japan zondag bekendgemaakt. Het gaat om twee atleten en een staflid.

Het gaat om de eerste coronagevallen onder atleten in het olympisch dorp. Het teamlid testte een dag eerder al positief. De drie besmette mensen zijn op hun kamer in het olympisch dorp in isolatie gegaan.

Een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF liet desgevraagd weten dat niemand van de Nederlandse equipe in het olympisch dorp positief heeft getest. "Ze zijn niet van ons. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Het is natuurlijk allemaal volledig anoniem."

De Zuid-Afrikaanse delegatie meldde wel dat drie mannen uit de olympische voetbalploeg positief waren bevonden. Het zijn de twee spelers Thabiso Monyane en Kamohelo Mahlatsi en videospecialist Mario Masha. Het is nog onduidelijk of het om hetzelfde drietal gaat dat eerder door het organisatiecomité als positief werd aangemerkt in het olympisch dorp.

De personen met wie de drie positief geteste olympiërs in nauw contact zijn geweest, zijn inmiddels geïdentificeerd. Deze mensen dienen nadere coronatesten te ondergaan en moeten in Tokio voorlopig apart eten, trainen en reizen. De duur van deze voorzorgsmaatregelen hangt af van het oordeel van het anti-corona controlecentrum in het olympisch dorp.

Tot dusver 55 positieve coronatests geregistreerd

Het organisatiecomité maakte verder bekend dat tot dusver 55 positieve coronatests zijn geregistreerd. Tot de positief geteste personen behoort de Zuid-Koreaan Ryu Seung-min, lid van het IOC. Er zijn circa 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 atleten, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.

Tijdens de Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo'n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege het evenement zullen dat er maximaal 6.000 tegelijkertijd zijn. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer achtduizend.

"Het is onvermijdelijk dat we besmettingsgevallen hebben", erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus "tot een absoluut minimum te beperken".

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is vrijdag. Het evenement duurt tot en met 8 augustus. Vanwege de coronapandemie is er geen publiek welkom bij het grootste sportevenement ter wereld.