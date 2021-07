In de laatste week voor de Olympische Spelen publiceert NU.nl dagelijks een uitgebreid interview met een Nederlandse olympiër. In aflevering twee windsurfer Kiran Badloe (26), die zijn goede vriend en tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe moest verslaan om in Tokio te komen en nu zelf titelfavoriet is. "Vroeger deed je aan windsurfen omdat je cool wilde zijn op je slippers."

Het interview in het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag is net begonnen als Lilian de Geus lachend langsloopt. De drievoudig wereldkampioene windsurfen had eerder die week de spiegels van de auto van Badloe ingeklapt, alle spullen die in de kofferbak lagen verplaatst naar de voorbank en de bestuurdersstoel helemaal naar voren geduwd.

"Ik zag mijn auto en dacht: boef die je bent", zegt Badloe met een lach tegen De Geus. "Ik was zeker tien minuten bezig met opruimen voordat ik kon wegrijden."

Deze grap past wel in de relaxte sfeer die rond het windsurfen hangt?

Badloe: "Heerlijk, elkaar een beetje sarren. We creëren hier bewust een setting dat het lang leve de lol is, maar dat wel iemand goed in de gaten houdt dat we doen wat we moeten doen. Fysiek leveren we op die manier dezelfde prestatie, maar mentaal wordt het afzien in trainingen een stuk makkelijker."

Windsurfen is fysiek heel zwaar, maar heeft toch meer het imago van een lifestyle dan van een sport.

"Misschien komt dat van vroeger, toen je aan windsurfen deed omdat je graag een zwembroek en een tanktop aan wilde en cool wilde zijn op je slippers. Nou moet ik eerlijk zeggen dat wij het ergens ook wel hartstikke tof vinden dat imago in stand te houden."

"Als je óók maar weet wat er achter de schermen allemaal gebeurt; de zware trainingen, het kotsen in de sportschool. Net als alle andere olympische sporters werken we heel hard, maar dit is wel de omgeving waarin ik het best presteer: als ik het naar mijn zin heb, lekker nonchalant kan zijn en geen zorgen heb."

Heb je moeten ontdekken dat dat het beste bij jou past?

"Het is mijn geluk geweest dat ik op mijn achttiende bij Dorian kon aansluiten. We hadden een strak regime kunnen organiseren van alleen slapen en werken, maar merkten dat we er veel meer uit konden halen als we daarnaast heel veel plezier hadden. Ik heb dat overgenomen van Dorian en nu hij er niet meer bij is, zetten we het door."

Erelijst Kiran Badloe WK: 3 keer goud (2019, 2020, 2021), 1 keer zilver (2018), 1 keer brons (2016)

EK: 2 keer goud (2019, 2021), 1 keer brons (2020)

Kiran Badloe is door zijn uitslagen sinds 2019 de topfavoriet voor olympisch goud. Kiran Badloe is door zijn uitslagen sinds 2019 de topfavoriet voor olympisch goud. Foto: Getty Images

'Onze vriendschap was ons meer waard dan één jaar de man zijn'

Dorian is Dorian van Rijsselberghe, de enige man ter wereld met twee olympische titels in het windsurfen. De inmiddels 32-jarige Texelaar won in 2012 in Londen én in 2016 in Rio de Janeiro op dominante wijze goud in de RS:X-klasse, maar zal zijn titel niet verdedigen in Tokio. Nederland mag maar één mannelijke windsurfer afvaardigen naar de Spelen en Badloe won de kwalificatiestrijd van zijn vriend en trainingspartner door in 2019 en 2020 wereldkampioen te worden. Na het beslissende WK van anderhalf jaar geleden zette Van Rijsselberghe een punt achter zijn carrière.

Heb je nog steeds veel contact met Van Rijsselberghe?

Badloe: "Het is wel grappig: toen we trainingspartners waren, deden we echt alles samen als we aan het varen waren. Maar eenmaal thuis, hadden we helemaal géén contact. Totdat we aan elkaar vroegen hoe laat we op het vliegveld zouden zijn en dan gingen we weer."

"Dat was prima, totdat vorig jaar corona voorbijkwam, Dorian stopte en we allebei thuis zaten. Pas na drie maanden pakten we de telefoon en zeiden we tegen elkaar: 'Gozer, we moeten toch maar af en toe gaan bellen, want we gaan elkaar voorlopig niet meer zien.' Inmiddels spreken we elkaar weer dagelijks, of in ieder geval om de zoveel dagen."

Kiran Badloe (links) en Dorian van Rijsselberghe (rechts) na het WK van 2018, waarop ze respectievelijk zilver en goud wonnen. Kiran Badloe (links) en Dorian van Rijsselberghe (rechts) na het WK van 2018, waarop ze respectievelijk zilver en goud wonnen. Foto: Getty Images

Jullie zijn heel goede vrienden geworden. Klikte dat meteen toen jij in 2013 met Van Rijsselberghe ging trainen?

"Ja, al hadden we in het begin wel een heel andere relatie dan nu. Dorian is zes jaar ouder dan ik en was toen al olympisch kampioen, terwijl ik net kwam kijken. Dat maakte toch wel heel veel indruk op mij. Maar ik merkte al gelijk dat we dezelfde humor hadden en het goed met elkaar konden vinden. Op het water was het ook superfijn, want het niveau in onze trainingen was zo hoog, dat we elkaar pushten om steeds beter te worden."

Is er een moment geweest waarop jij voor het eerst dacht: ik kan Van Rijsselberghe verslaan?

"Rond de Spelen van Rio kwam er een moment dat ik merkte dat ik constant harder ging dan hij in de trainingen, maar op dat moment gaf ik Dorian nog te veel respect. Achter Dorian zitten was prima, want Dorian is gewoon hartstikke goed. Pas toen ik besefte dat ik hem voorbij moest om de Spelen te halen, ging er een knop om. En sindsdien heb ik eigenlijk elke wedstrijd gewonnen."

Zeker de laatste jaren waren jullie ongeveer even goed en streden jullie tegen elkaar om de eerste plek. Je ziet vaak dat dat zo'n rivaliteit tot haat en nijd leidt. Dat is bij jullie nooit gebeurd?

"Ik denk dat we heel erg geluk hebben gehad dat we begonnen met samenwerken ver voordat we een rivaliteit hadden. Eerst is onze vriendschap ontstaan en pas daarna kwam: shit, we zijn even goed, we moeten strijden om één olympisch ticket, wat nu? En we zijn beiden zo opgevoed en nuchter genoeg om te zeggen dat die vriendschap op de lange termijn zoveel meer waard is dan dat we gemeen tegen elkaar gingen doen om misschien één jaar helemaal de man te zijn."

Dat is een heel rationele gedachte, maar in de sport werkt het niet altijd zo. Jij hikte heel lang tegen een wereldtitel aan dóór Van Rijsselberghe. Hij stond in 2016 je olympische debuut in de weg. Het is toch heel menselijk om dat iemand kwalijk nemen?

"Ja, maar wij zaten gelukkig altijd in verschillende stadia van onze carrière. In 2016 was ik jong genoeg om te denken dat er nog genoeg kansen zouden komen. En nu voor Tokio was het voor iedereens gemoedstoestand misschien wel de beste situatie dat ik me geplaatst heb. Dorian had al een fantastische carrière gehad met twee keer olympisch goud, deze Spelen waren voor hem een bonus geweest. Voor mij was het echt nu of nooit."

"Uiteindelijk konden we er dus altijd allebei vrede mee hebben. We hebben vorig jaar ook samen in de bar van ons Australische hotel gevierd dat ik naar de Spelen mocht. En dat we jarenlang zo dominant zijn geweest."

Kiran Badloe kan de laatste olympisch kampioen in de RS:X-klasse worden. Vanaf de Spelen van 2024 in Parijs gaan de windsurfers foilen. Kiran Badloe kan de laatste olympisch kampioen in de RS:X-klasse worden. Vanaf de Spelen van 2024 in Parijs gaan de windsurfers foilen. Foto: Getty Images

'Bonaire was voor mij het paradijs op aarde'

Het is allerminst vanzelfsprekend dat twee mannen uit Nederland het afgelopen decennium de grote prijzen hebben verdeeld in het windsurfen. Het is hier immers een kleine sport, en in de winter veel te koud om op het water op een plank te staan. "Ik had ook geen idee wat windsurfen was", zegt Badloe. "Totdat ik op mijn negende op Bonaire voor het eerst op een plank stond."

Hadden we hier nu gezeten als je niet op Bonaire had gewoond van je zesde tot je tiende?

"Nee. Windsurfen zit ook niet bij mijn ouders in de cultuur of de familie. Mijn vader is een voetbalfanaat, dus zonder die jaren op Bonaire had ik nu waarschijnlijk in een vriendenteam gevoetbald en op zaterdagen gezellig meegedaan met de derde helft."

Je vertelde aan het AD dat je nooit meer teruggegaan bent naar Bonaire, uit angst dat je ideaalbeeld van het eiland niet meer klopt.

"Je moet je voorstellen dat ik daar met het hoofd van een kind heb rondgelopen. Alles was groot, mooi en perfect, het was voor mij het paradijs op aarde. Ik ben bang dat als ik terugga, dat ideale plaatje definitief weg. Ik hecht gewoon heel veel waarde aan die periode."

“Windsurfen is geen 100 meter atletiek. Er zijn ontzettend veel variabelen.” Kiran Badloe

Op je eigen site staat erg prominent: "Ik droomde er als kind van om ooit de beste windsurfer ter wereld te worden." Begon dat al op Bonaire?

"Nee, dat was toen ik dertien was en we al terug waren in Nederland. Op een WK voor de jeugd in Polen won ik meer races dan de wereldkampioen en begon de droom."

En nu ben je drievoudig wereldkampioen en de grote favoriet voor de olympische titel in Tokio.

"Ik word inderdaad bestempeld als de topfavoriet en dat vind ik geen probleem. Maar ik probeer wel altijd uit te leggen dat er ontzettend veel variabelen zijn in het windsurfen die ik allemaal moet proberen te controleren, waardoor er ook heel veel fout kan gaan. Het is geen 100 meter atletiek, wat altijd één constant ding is."

"Bovendien hebben al mijn concurrenten door het uitstel van de Spelen een jaar extra gekregen om dichterbij te komen en dat is ze zeker gelukt. Er zijn nu een paar jongens die achterlijk goed zijn geworden."

Voel je wel een soort plicht om de 'Nederlandse' titel te verlengen, om de opvolger van Van Rijsselberghe te worden?

"Ik wíl heel graag olympisch kampioen worden. Maar ik voel niet de druk dat ik goud moet halen omdat Dorian in Rio de beste was en ik hem heb verslagen in het kwalificatietraject voor Tokio."

"Door die intense strijd met Dorian, en doordat er maar één man per land mag meedoen in Tokio, voel ik wel echt dat de Nederlandse hoop voor het windsurfen bij mij ligt. Maar dat vind ik alleen maar een heel gaaf gevoel. Ik vaar niet meer met Kiran Badloe in mijn zeil, ik vaar voor Nederland. En daar kijk ik heel erg naar uit."

Dit was aflevering twee in een interviewreeks met Nederlandse olympiërs. Maandag begonnen we met wielrenster Anna van der Breggen en later deze week volgen nog zwemmer Thom de Boer handbalster Lois Abbingh en BMX'sters Laura en Merel Smulders.