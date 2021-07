Naomi Visser is deze week niet met de turnploeg meegereisd naar Tokio. De geboren Zuid-Hollandse is een van de twee reserves van de formatie die op de Olympische Spelen uitkomt.

De turnsters vertrokken enkele dagen later dan gepland, nadat vorige week iemand binnen de Nederlandse ploeg positief was getest op het coronavirus. Een dag later testte iedereen negatief.

De mannen, bij wie geen sprake was geweest van nauw contact met de positief geteste persoon, vertrokken zondag al richting Tokio. De turnsters reisden vier dagen later af naar Japan, maar Visser bleef dus in Nederland achter.

Technisch directeur Mark Meijer bevestigt dat Visser niet is meegereisd. "Met inachtneming van haar privacy doen we hier verder geen mededelingen over", liet hij weten. Meijer sluit niet uit dat Visser later alsnog naar Japan afreist.

De negentienjarige Visser traint onder Vincent Wevers in Heerenveen. De turncoach wordt onderzocht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag in het verleden en is om die reden niet in de olympische selectie opgenomen door de Nederlandse turnbond.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is volgende week vrijdag. Het olympisch turntoernooi staat van 24 juli tot en met 3 augustus op het programma in Tokio.