Ruud Bosch, de bondscoach van de Nederlandse badmintonploeg, gaat niet naar de Olympische Spelen in Tokio. De coach blijft vanwege het plotselinge overlijden van zijn vader thuis, zo meldt sportkoepel NOC*NSF donderdag.

"We condoleren vanuit TeamNL Ruud en zijn naasten met dit verschrikkelijke verlies", aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. "We wensen de familie Bosch en hun dierbaren alle kracht toe om dit met elkaar te verwerken."

"Het is enorm tragisch op het persoonlijke vlak, maar ook in zijn werk als bondscoach is het natuurlijk een enorme deceptie voor hem. Hier had hij naar toe gewerkt met zijn sporters. Ik heb vertrouwen dat onze badmintonners erin slagen om straks met elkaar te presenteren in Tokio."

Eekje Muskens is aangewezen als vervanger van Bosch. De 32-jarige coach was op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog actief als badmintonster. Tegenwoordig is ze bondscoach van Jong Oranje.

"Ik ken de ploeg goed, heb ze veel gezien in trainingen op Papendal. We gaan met elkaar in deze moeilijke tijd proberen zo snel mogelijk weer onze focus op het badminton te krijgen. Ik denk dat we dat voor elkaar krijgen. Daar zijn we professioneel genoeg voor."

De badmintonploeg vertrekt vrijdag naar Tokio. Aanvankelijk zouden Mark Caljouw (enkelspel), Robin Tabeling (gemengd dubbelspel), Selena Piek (dubbelspel en gemengd dubbelspel) en Cheryl Seinen (dubbelspel) maandag op het vliegtuig stappen, maar het vertrek werd uitgesteld omdat een uitslag van een coronatest van een van de leden van de delegatie nader onderzocht moest worden.