Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), heeft donderdag benadrukt dat er geen gezondheidsrisico's kleven aan het houden van de Olympische Spelen in Tokio. Hij zei dat op de dag waarop in de hoofdstad van Japan het hoogste aantal coronabesmettingen sinds januari werden gemeld.

"We hebben ondervonden dat alle delegaties zich aan de regels houden en de regels naleven, omdat ze weten dat het in hun eigen belang is om veilig te zijn", aldus Bach. "Het is voor hun eigen gezondheid en die van de Japanse bevolking."

Volgens Bach hoeven de Japanse inwoners zich geen zorgen te maken. "Het risico voor de andere inwoners van het olympisch dorp en de Japanse inwoners is nul", stelde Bach, eraan toevoegend dat de delegaties al meer dan achtduizend coronatests hebben ondergaan.

Nog niet alle olympische sporters zijn in Tokio gearriveerd. De openingsceremonie is volgende week vrijdag, maar de eerste sporten beginnen al eerder in de week. Diverse sportteams die naar Japan zijn gevlogen voor deelname aan de Spelen moeten bij aankomst in quarantaine. Zo zat de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg (sevens) in het vliegtuig met iemand die op de luchthaven in Tokio positief testte op het coronavirus.

Het IOC houdt een lijst bij van het aantal positieve tests van betrokkenen bij de Spelen. Sinds 1 juli staat de officiële teller op 26, onder wie één sporter.

De organisatie maakte bekend dat de fanzone in het centrum van Tokio gesloten blijft. De zogenoemde Tokyo Waterfront Village, vlakbij het atletendorp, had een plek moeten zijn waar jongeren samen konden komen.