De Nederlandse hockeyers hebben donderdag hun laatste wedstrijd in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. Spanje werd in Madrid met 2-1 verslagen.

Oranje kwam in de tweede helft met 1-0 achter, maar Billy Bakker en Mink van der Weerden bezorgden de ploeg van bondscoach Max Caldas toch de zege in de Spaanse hoofdstad.

Woensdag had Nederland nog met 3-3 gelijkgespeeld tegen de Spanjaarden, die door twee late doelpunten van Mirco Pruyser een zege uit handen gaven. Dat was de 150e interland van Oranje onder Caldas, die na de Spelen stopt en naar Spanje vertrekt.

Nederland begint de jacht op de olympische titel volgende week zaterdag in Tokio. Dan is België de eerste tegenstander. De ploeg van Caldas wacht in groep B ook duels met Canada, Groot-Brittannië, Duitsland en Zuid-Afrika.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro eindigden de Nederlandse hockeyers teleurstellend als vierde. De laatste olympische titel dateert van 2000, toen Oranje goud pakte in Sydney.