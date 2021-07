Het Olympic Festival in Scheveningen kan ondanks de aangescherpte coronamaatregelen doorgaan. Op het strand van de badplaats worden tijdens de Olympische Spelen in Tokio de Nederlandse medaillewinnaars bij terugkeer gehuldigd.

"Ondanks de recent aangescherpte coronamaatregelen is er voldoende ruimte om dit unieke event te organiseren", meldt NOC*NSF. De sportkoepel heeft wel kleine aanpassingen gedaan, waaronder het verplicht stellen van een coronatoegangsbewijs (vanaf dertien jaar) en placering.

De sporters die in Tokio een medaille winnen, mogen in Japan niet gehuldigd worden vanwege de strenge maatregelen in het Aziatische land. Bovendien is er geen Holland Heineken House en het Olympic Festival is het alternatief.

Normaal gesproken worden medaillewinnaars na de Spelen gezamenlijk nog gehuldigd in Nederland. Omdat sporters binnen twee dagen na hun laatste optreden het atletendorp moeten verlaten, is dat dit keer niet mogelijk.

Het Olympic Festival begint op 23 juli en duurt tot en met 8 augustus, de dag van de sluitingsceremonie in Tokio. Het evenement in Scheveningen is de opvolger van de Olympic Experience, het evenement dat tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 in Den Haag plaatsvond.

Op het festival is het overdag onder meer mogelijk om kennis te maken met bepaalde sporten en kan op grote schermen gekeken worden naar de wedstrijden in Tokio.