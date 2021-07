Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), brengt vrijdag ondanks protesten een bezoek aan de stad Hiroshima. Hij legt daar een krans bij het monument in het Vredespark.

Hiroshima werd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, verwoest door een Amerikaanse atoombom. Van de 350.000 inwoners die de stad toen telde, kwamen er naar schatting 70.000 in één klap om. Eind 1945 was het dodental opgelopen naar 140.000.

Volgens een burgergroep zou Bach het bezoek gebruiken voor politieke doeleinden. Een online petitie tegen het bezoek van Bach was woensdag al 50.000 keer ondertekend.

Het IOC heeft woensdag laten weten dat Bach ondanks de protesten gewoon zal afreizen naar Hiroshima. Seiko Hashimoto, de voorzitter van het olympisch comité, vergezelt hem tijdens zijn bezoek.

John Coates, bestuurder van het IOC, bezoekt vrijdag Nagasaki. De Amerikanen brachten in 1945, drie dagen na Hiroshima, ook daar een atoombom tot ontploffing met vele doden tot gevolg.

De Spelen gaan volgende week vrijdag officieel van start met de openingsceremonie. Net als bij de wedstrijden zal daar geen publiek bij aanwezig zijn. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.