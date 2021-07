Als kind zag ze op televisie onder anderen Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel gouden medailles pakken op de Olympische Spelen, nu staat Lieke Martens zelf op het grootste mondiale sportevenement. De sterspeelster van de Oranjevrouwen spreekt van een droom die uitkomt.

"Ik begrijp de discussies over deze Spelen heel goed, want we leven in een heel moeilijke tijd. Maar ik ben dankbaar dat ze doorgaan", zegt de 28-jarige Limburgse vanuit de Japanse kuststad Kamogawa.

"Sport is belangrijk, maar we weten dat het niet het belangrijkste in de wereld is. Het is en blijft dus een heel lastige discussie. Dat Japan ervoor zorgt dat de Spelen toch door kunnen gaan, vind ik heel mooi."

Een meerderheid van de Japanse bevolking ziet die duizenden sporters uit meer dan tweehonderd landen liever niet komen. De angst voor verdere verspreiding van het coronavirus is groot.

Met een enorm pakket aan maatregelen proberen de Japanse organisatie en het internationaal olympisch comité (IOC) de risico's zo klein mogelijk te houden. "The Games must go on" is een beroemde uitspraak van een IOC-voorzitter uit het verleden.

Lieke Martens (tweede van rechts) op het trainingsveld in Japan. Lieke Martens (tweede van rechts) op het trainingsveld in Japan. Foto: Getty Images

'We zijn heel erg op onszelf aangewezen'

De Oranjevrouwen zijn al een week in Japan, maar van een olympische sfeer hebben ze nog nauwelijks iets gemerkt. Bondscoach Sarina Wiegman en haar ploeg bereiden zich in Kamogawa voor en reizen tijdens het toernooi het hele land door. Pas als de 'Leeuwinnen' de finale halen, komen ze naar Tokio.

"We zijn heel erg op onszelf aangewezen. Ik ben blij dat we hier nog iets van bewegingsruimte hebben, met een tuin en zwembad bij het hotel waar geen andere gasten mogen komen", zegt Martens voorafgaand aan een besloten oefenwedstrijd tegen Canada.

"We moeten het ermee doen. Deze corona-Spelen worden voor iedereen uniek. Zelfs als je al vijf Spelen hebt meegemaakt, denk ik dat deze je het meeste zullen bijblijven. Vooral vanwege de aparte situatie waarin we leven."

Na goud op het EK van 2017 en zilver op het WK van 2019 is een olympische medaille het doel voor Oranje. Martens weet dat de Amerikaanse vrouwen favoriet zijn voor het goud. "Wij moeten echt top zijn op dit toernooi om goud te pakken", zegt ze.

"Maar we hebben weer stappen gemaakt en draaien nu een lange voorbereiding, zodat we meer tijd hebben om op elkaar ingespeeld te raken. Hopelijk gaan we dan met een mooie medaille naar huis, want we zijn hier met een missie."