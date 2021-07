Nadine Visser is vol vertrouwen en goed op weg, nadat een hamstringblessure haar voorbereiding op de Olympische Spelen in de war had geschopt. De 26-jarige hordenloopster klokt steeds betere tijden en wil pieken in Tokio.

"Het doel is om in Tokio sneller te lopen dan ik ooit heb gedaan. En dat op het juiste moment. Eerst de finale halen en daar pieken", aldus Visser, die in 2019 zesde werd op de 100 meter horden bij de WK in Doha.

De Noord-Hollandse komt met de jaren steeds dichter bij de absolute wereldtop. Zeker sinds haar Europese indoortitel op de 60 meter horden in maart in het Poolse Torun wordt ze gezien als een outsider voor een medaille in Tokio.

"Natuurlijk wil ik een medaille, maar ik houd er niet van om een bepaalde plek als doel te noemen. Ik moet simpelweg mijn beste tijd neerzetten en dan hopen dat anderen iets laten liggen. Als ik de finale haal, dan staan daar sowieso atleten met een beter persoonlijk record dan ik."

Nadine Visser (helemaal links) finishte als derde op de 100 meter horden in Gateshead. Nadine Visser (helemaal links) finishte als derde op de 100 meter horden in Gateshead. Foto: Getty Images

'Heb vertrouwen in mijn lichaam'

Het persoonlijk record van Visser op de 100 meter horden staat op 12,62 seconden en dateert van oktober 2019. Dit seizoen liepen twaalf vrouwen sneller dan die tijd, onder wie de Amerikaanse Brianna McNeal, die de Spelen mist door een dopingschorsing.

Dinsdag bij de Diamond League in het Britse Gateshead klokte Visser 12,78. Daarmee mag ze tevreden zijn, aangezien ze net terug is van haar hamstringblessure.

Bij haar rentree op 3 juli in het Belgische Heusden liep Visser nog 13,05 en drie dagen later noteerde ze in het Hongaarse Székesfehérvár al 12,85. Na haar 12,78 van dinsdag is de conclusie dat ze de stijgende lijn te pakken heeft voor de Spelen, al was dat al de laatste test voor Tokio. "Ik hoop de komende weken nog stappen te zetten op de training en dan moet het op de Spelen gebeuren."

Balen van de hamstringblessure doet ze niet meer. "Ik heb vrij snel de knop omgezet. De voorbereiding is nu zeker niet perfect, maar het is alsnog zeker niet onmogelijk om top te presteren in Tokio. Het vertrouwen in mijn lichaam is terug."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en het atletiektoernooi gaat op 30 juli van start. De sluitingsceremonie is op 8 augustus.