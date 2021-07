Roger Federer moet zich noodgedwongen afmelden voor de Olympische Spelen in Japan. De 39-jarige Zwitser heeft een terugval gekregen bij een slepende knieblessure en heeft daarom besloten niet naar Tokio af te reizen.

"Tijdens het grasseizoen heb ik helaas een terugval gekregen met mijn knie", laat Federer dinsdag weten op sociale media. "Ik heb geaccepteerd dat ik me helaas moet terugtrekken voor de Olympische Spelen."

Federer ging een week geleden op Wimbledon in de kwartfinales kansloos ten onder tegen de Pool Pool Hubert Hurkacz. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest een lange weg afleggen om fit op Wimbledon te kunnen staan.

De achtvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Londen liet zich na de Australian Open van 2020 opereren aan zijn rechterknie en maakte na een revalidatie van achttien maanden in maart van dit jaar zijn rentree op de tennisbaan.

De 39-jarige Federer werd een week geleden in de kwartfinales uitgeschakeld op Wimbledon. De 39-jarige Federer werd een week geleden in de kwartfinales uitgeschakeld op Wimbledon. Foto: ANP

'Was altijd een eer om Zwitserland te vertegenwoordigen'

Federer werd door de Zwitserse tennisbond opgeroepen voor de Spelen, maar hij hield zelf nog een slag om de arm of hij daadwerkelijk mee zou doen aan het evenement, dat eind volgende week al begint.

"Ik ben ontzettend teleurgesteld omdat het altijd een eer en een hoogtepunt is geweest om Zwitserland op de Spelen te vertegenwoordigen", vervolgde Federer, die nog dit seizoen zijn rentree hoopt te kunnen maken.

"Ik ben al begonnen met revalideren zodat ik later deze zomer weer kan tennissen. Ik wens de voltallige Zwitserse ploeg het beste en zal mijn team thuis aanmoedigen."

Federer had voor de vijfde keer mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Negen jaar geleden in Londen pakte hij zilver, doordat hij in de finale van het toernooi verloor van Andy Murray. Vijf jaar geleden miste Federer, die nog nooit goud veroverde, de Spelen in Rio de Janeiro door een operatie.