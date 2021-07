Pieter Braun mist de Olympische Spelen. De 28-jarige meerkamper voelt zich niet fit en heeft besloten om niet naar Japan af te reizen.

"De laatste maanden voerde ik een constante strijd om mijn lichaam aan het werk te krijgen en te laten functioneren zonder pijn", aldus Braun. "Ik heb nooit een moment gehad waarop ik kon bouwen en zelfvertrouwen kon winnen. Dit komt voort uit langdurig blessureleed."

"Hoewel ik alles op alles heb gezet, was het niet genoeg. Ik ben nog lang niet in de buurt van de vorm waar ik graag in Tokio had willen zijn."

Braun wil door zijn afmelding voorkomen dat de fysieke problemen erger worden. "De kans dat ik de finish van de afsluitende 1.500 meter zou halen is heel klein. Tegelijkertijd is de kans juist heel groot dat ik mezelf ernstig blesseer in die wedstrijd. Daarom heb ik de moeilijke keuze moeten maken om niet naar de Olympische Spelen te gaan."

Pieter Braun tijdens de meerkamp op de Spelen in Rio de Janeiro. Pieter Braun tijdens de meerkamp op de Spelen in Rio de Janeiro. Foto: Getty Images

Braun was in 2019 zevende op WK

Braun zou in Tokio voor de tweede keer meedoen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro maakte hij de meerkamp niet af, hij stopte toen na het hoogspringen. Sindsdien beleefde hij een opmars, met de zevende plaats bij de WK in Qatar als hoogtepunt.

Dit jaar ging het minder goed met Braun. Begin maart trok hij zich met een enkelblessure terug uit de EK indoor in het Poolse Torun en nu moet hij dus verstek laten gaan voor de Spelen.

Door de afmelding van Braun bestaat de Nederlandse atletiekploeg voor Tokio nu uit 44 atleten. Nederland heeft bij de mannen nu geen Nederlandse troef meer op de meerkamp.