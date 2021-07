Peter Sagan doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. Volgens het Slowaakse olympisch comité kan hij vanwege de naweeën van zijn knieoperatie niet naar Tokio afreizen.

De 31-jarige Sagan stapte afgelopen donderdag niet meer op in de twaalfde etappe van de Tour. De Slowaak had te veel pijn aan de knie na zijn zware val in de derde rit en onderging maandag een kleine knieoperatie in zijn woonplaats Monaco.

Volgens zijn ploeg BORA-hansgrohe mocht Sagan snel weer op de fiets gaan zitten en leken de Spelen niet in gevaar te komen. Het Slowaaks olympisch comité zegt dinsdag echter dat de twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France een infectie heeft aan de wond boven de knieschijf.

"De infectie had geen invloed op het kniegewricht, maar de operatie en de daaropvolgende gezondheidsproblemen hebben wel verhinderd dat hij naar Tokio af heeft kunnen reizen", aldus het comité.

Met Sagan ontbreekt er een drievoudig wereldkampioen op de weg in Tokio. Sagan liet de wegwedstrijd op de Spelen van 2016 vanwege het parcours schieten en deed toen op de mountainbike mee in Rio de Janeiro.

Greg Van Avermaet veroverde vijf jaar geleden de olympische titel, maar de Belg zal in Tokio waarschijnlijk een dienende rol spelen voor kopman Wout van Aert.