De basketballers van de Verenigde Staten hebben in de voorbereiding op de Olympische Spelen opnieuw verrassend een oefenwedstrijd verloren. Australië was in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) met 83-91 te sterk in Las Vegas.

Zondag had Nigeria al voor een grote verrassing gezorgd door de vijftienvoudig olympisch kampioen twee weken voor het begin van de Spelen met 87-90 te verslaan.

Tegen Australië leed Team USA, dat titelverdediger is op de Spelen in Tokio, de vierde nederlaag in een serie van 58 oefenduels sinds de profs uit de NBA in 1992 werden toegelaten tot de nationale ploeg.

Coach Gregg Popovich maakt zich ondanks de dubbele oefennederlaag geen zorgen. "Ik zie verbeteringen bij mijn ploeg", zei hij. "De spelers hebben alleen nog wat last van vermoeidheid."

In de aanloop naar de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen tegen Frankrijk spelen de Amerikanen nog drie oefenduels. Er ontbreken nog drie spelers die met hun club actief zijn in de finale van de NBA.

Na de bronzen medaille bij de Spelen van 2004 pakte de VS drie keer olympisch goud op rij. De Amerikanen zijn in Tokio gebrand op revanche na een blamerende zevende plaats bij het WK in 2019.