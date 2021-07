Dafne Schippers weet al langer dat ze zo goed als zeker de 100 óf de 200 meter zal lopen op de Olympische Spelen in Tokio, maar ze heeft geen haast bij haar keuze. De 29-jarige sprintster, die al langer kampt met flinke rugproblemen, zegt dat het voor de trainingen richting de Spelen weinig uitmaakt.

"Voor de 200 meter moet ik iets meer lange tempotraining doen en bij de 100 meter gaat het meer om start en snelheid. Dat zijn slechts details in de voorbereiding en dus stel ik de keuze nog even uit. Die luxe heb ik, omdat ik op beide afstanden geplaatst ben."

In het verleden liep Schippers op de grote toernooien vrijwel altijd beide afstanden, maar door haar rugproblemen lijkt dat nu te veel gevraagd. Als ze de 100 en de 200 meter doet (series, halve finales en finales), komt ze op een totaal van liefst acht races in enkele dagen in Tokio. De 4x100 meter estafette (series en finale) loopt ze namelijk sowieso.

Op basis van het verleden ligt voor de hand dat Schippers kiest voor de 200 meter, de afstand waarop ze in 2015 en 2017 wereldkampioen werd en vijf jaar geleden olympisch zilver pakte in Rio de Janeiro. Maar de 100 meter is ook niet ondenkbaar, omdat die afstand minder belastend is. "De keuze hangt af van hoe ik me voel en wat er in de trainingen gebeurt", zegt Schippers. "Ik maak me er nu niet druk om."

Snelste tijden Schippers per jaar 2021: 11,15 (100 meter) - 22,70 (200 meter)

2020: 11,26 (100 meter) - 22,94 (200 meter)

2019: 11,04 (100 meter) - 22,45 (200 meter)

2018: 10,99 (100 meter) - 22,14 (200 meter)

2017: 10,95 (100 meter) - 22,05 (200 meter)

2016: 10,83 (100 meter) - 21,86 (200 meter)

2015: 10,81 (100 meter) - 21,63 (200 meter)

2014: 11,03 (100 meter) - 22,03 (200 meter)

2013: 11,09 (100 meter) - 22,84 (200 meter)

Dafne Schippers na haar zilveren 200 meter op de Spelen in Rio de Janeiro. Dafne Schippers na haar zilveren 200 meter op de Spelen in Rio de Janeiro. Foto: Getty Images

'Het vuurtje is er wel'

Duidelijk is wel dat Schippers niet als favoriet naar Tokio reist. Mede door de pijnlijke rug liep ze dit jaar op de 200 meter niet harder dan 22,70 en dat staat in schril contrast met de 21,63 van het WK in 2015 in Peking. De Utrechtse praat nu ook niet over medailles.

"Mijn positie en mijn vorm zijn anders dan in andere jaren, maar de concurrentie is nog altijd enorm. Ik moet ervoor zorgen dat ik ronde voor ronde steeds beter loop. Als ik bij dat blok sta, dan is dat vuurtje er sowieso. Maar ik moet wel realistisch zijn, anders wordt het een teleurstelling en dat wil je niet."

Schippers hoopt namelijk ook te kunnen genieten in Tokio. "Ik moet beseffen dat ik voor de derde keer op de Spelen sta en hoe bijzonder dat is. Ik ben ook vrolijk en heb zin om te gaan. Wanneer ik tevreden terugkeer uit Tokio? Ik hoop mezelf daar te verbazen, maar het is op dit moeilijk om dat pinnen op een specifieke prestatie."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en het atletiektoernooi gaat op 30 juli van start. De sluitingsceremonie is op 8 augustus.