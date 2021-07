IOC-voorzitter Thomas Bach zegt dat er geen andere optie was dan de Olympische Spelen in Tokio zonder toeschouwers te houden. Donderdag maakte de organisatie van het evenement bekend dat vanwege de coronapandemie helemaal geen publiek welkom is in de stadions.

"Het was een heel moeilijke beslissing. Het spijt ons voor de atleten én het publiek", aldus Bach vrijdag in een videoboodschap. "Maar het besluit was noodzakelijk om de veiligheid op de Spelen te kunnen garanderen. Ik hoop dat iedereen het ermee eens is dat het belangrijkste is dat de Spelen doorgaan."

Het was de bedoeling dat inwoners van Japan de Spelen wel mochten bezoeken, maximaal tienduizend bezoekers per stadion. Artsen en andere medisch deskundigen zeiden de afgelopen weken echter dat het voor de druk op de gezondheidszorg beter zou zijn om helemaal geen fans toe te laten. In Tokio is inmiddels ook de noodtoestand afgekondigd vanwege het oplopende aantal besmettingen.

Bach benadrukt dat het ook zonder toeschouwers mooie Spelen kunnen worden. "We kijken uit naar een fantastisch evenement onder bijzondere omstandigheden. Tokio is er klaar voor, de stadions zijn prachtig. De atleten kunnen komen."

Bach hoopt dat de atleten ook in de lege stadions beseffen dat veel mensen kijken en meeleven. "Ze hoeven zich niet alleen te voelen. Miljarden mensen over de hele wereld kijken mee en zijn niet weg te slaan van hun scherm."

De openingsceremonie van de Spelen in een leeg Olympisch Stadion is op vrijdag 23 juli en de sluiting is op 8 augustus.