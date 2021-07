De hele Nederlandse turnploeg voor de Olympische Spelen van Tokio is vrijdag negatief getest op het coronavirus. De mannen mogen zondag volgens planning naar Japan vliegen, maar de vrouwen kunnen op zijn vroegst pas woensdag afreizen.

De olympische turnploeg moest donderdagavond preventief in quarantaine omdat er één persoon positief was getest. Bij een nieuwe testronde op vrijdag waren er geen positieve gevallen meer.

Het is niet duidelijk of het donderdag om een turner of een begeleider ging. Zeker is wel dat het om een sporter of begeleider van de vrouwenploeg gaat. Sportkoepel NOC*NSF meldt vrijdag dat het mannenteam niet geldt als 'close contact' van de positief geteste persoon. Daarom kunnen de mannen en hun begeleiding zondag gewoon in het vliegtuig naar Tokio stappen.

De Nederlandse vrouwen, die eigenlijk ook zondag zouden afreizen, trainen de komende dagen uit voorzorg individueel in Heerenveen en worden regelmatig getest. Als die tests ook negatief zijn, kan de ploeg op zijn vroegst woensdag in het vliegtuig stappen.

"Dit lijkt wederom een hobbel waar we met elkaar overheen moeten", aldus technisch directeur Mark Meijer van turnbond KNGU. "In de komende dagen gaan we het reisschema en trainingsplan opnieuw inregelen. Voorkeur blijft om samen in Heerenveen te trainen, maar logistiek moet dit wel kunnen."

Drie coronatesten voor vertrek

Alle Nederlandse sporters en begeleiders die naar de Spelen gaan, worden in de laatste zes dagen voor vertrek naar Japan preventief op drie momenten getest.

De Nederlandse turnploeg voor Tokio bestaat uit Epke Zonderland, Bart Deurloo, Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Vera van Pol. Elze Geurts, Naomi Visser en Casimir Schmidt gaan als reserves mee.

De openingsceremonie voor de Olympische Spelen is op 23 juli. De turners komen op 24 juli (mannen) en 25 juli (vrouwen) voor het eerst in actie.