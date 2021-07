Flexibel zijn, daar draait het op de Olympische Spelen van Tokio om volgens bondscoach Sarina Wiegman. Als eerste ploeg arriveerden de Oranjevrouwen deze week in Japan.

"We zullen ons op deze Spelen steeds moeten aanpassen aan de situaties die ontstaan", zegt Wiegman vanuit Kamogawa, een stad aan de Japanse kust op zo'n twee uur rijden van Tokio. "Wat vandaag normaal is, kan morgen weer anders zijn."

Het duurde op het vliegveld vier uur voordat de voetbalsters alle checks hadden doorlopen en het papierwerk was gecontroleerd. En dan viel het volgens Wiegman nog mee. "We hadden gehoord dat het tussen de drie en zes uur kon gaan duren. Ach, je doet een spelletje en leest een boek. Je kan je daar wel druk om maken, maar het verandert toch niet."

Met die instelling wil Wiegman haar ploeg door de Spelen heen loodsen. "De Spelen zijn altijd bijzonder, maar deze zijn extra bijzonder vanwege de situatie waarin we zitten. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid", zegt ze.

"Maar als je ziet hoe moeilijk het is om deze Spelen door te laten gaan en wat de Japanners allemaal voor elkaar hebben gebokst, dan kunnen we al die maatregelen alleen maar respecteren."

De Oranjevrouwen vertrokken dinsdag naar Tokio. Foto: Getty Images

'Een wandelingetje maken kan niet'

De Oranjevrouwen hebben in hun hotel in Kamogawa een eigen vleugel, afgesloten van de andere bezoekers. Zowel binnen als buiten moeten ze een mondkapje dragen.

"Een wandelingetje maken kan niet, maar gelukkig hebben we een tuin waarin we ons kunnen begeven", aldus Wiegman, die verder van een "supergoed" trainingsveld nabij het hotel spreekt. Nederland speelt daar woensdag een besloten oefenwedstrijd tegen Canada.

Wiegman geeft haar speelsters de eerste dagen in Japan de tijd om van de jetlag af te komen en te wennen aan de omstandigheden, met een hoge luchtvochtigheid. "Als de zon dan doorkomt, is het gelijk echt zwaar. We zijn aan het opstarten en acclimatiseren", beschrijft ze.

"We gaan nog geen partijtjes spelen, omdat je daarin onverwachte bewegingen maakt. Dat bouwen we stap voor stap op. Het is fijn dat we hier al vroeg zijn, zodat we kunnen wennen."

Oranje start het olympische voetbaltoernooi op woensdag 21 juli, twee dagen voor de openingsceremonie, tegen Zambia. China en Brazilië zijn de andere tegenstanders in de groep.