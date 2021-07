De olympische turnploeg is donderdagavond per direct preventief in quarantaine gegaan. Dat is gebeurd nadat de uitslag van één van de coronatests voor vertrek naar Tokio van de sporters en stafleden van TeamNL een positief resultaat heeft opgeleverd binnen de turnploeg.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Olympische Spelen

Als gevolg daarvan zijn zowel sporters als begeleiders van de mannen- en de vrouwenturnploeg met onmiddellijke ingang preventief in afzondering gegaan.

Volgens NOC*NSF zal er de komende dagen nader worden getest en onderzocht om de aard van deze besmetting te bepalen. "Er worden geen mededelingen gedaan over welke persoon het gaat", aldus de sportkoepel.

Alle leden van TeamNL worden in de laatste zes dagen voor vertrek naar Japan preventief op drie momenten getest. Dat gebeurt om de kans op besmettingen binnen TeamNL, maar ook naar de overige deelnemers en de Japanse bevolking toe zo laag mogelijk te houden.

Volgens de planning vertrekt de olympische turnploeg zondag naar Japan. Tot de selectie behoren Epke Zonderland, Bart Deurloo, Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Vera van Pol. Elze Geurts en Naomi Visser gaan als reserves mee. Van Bokhoven vormt met Aimee Boorman en José van der Veen het coachteam voor de Spelen in Tokio.

Donderdag werd bekend dat er definitief geen toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de Spelen. In maart werd al duidelijk dat buitenlandse sportliefhebbers niet welkom waren, maar nu is besloten om ook Japanners niet toe te laten vanwege het coronavirus.